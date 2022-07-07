環太平洋軍演 26國、逾2.5萬海軍參加 中國批恫嚇

26國海軍參與的環太平洋軍演，被中國官媒抨擊為「對中國的恫嚇」。(美聯社)

美國牽頭兩年一度的環太平洋軍演已從6月29日開始至8月4日，在夏威夷群島與東太平洋海域間舉行，共有26個國家38艘戰艦、4艘潛艇、170架飛機和超過2萬5000人參加；包括美日印澳「四方安全對話」機制四個成員國及五個南海周邊國家參加，號稱是全球最大規模的國際海上軍演；中國雖未獲邀參加，但會「不請自來」。

從美軍宣布環太平洋軍演乃至舉行期間，中國官媒都不斷猛烈抨擊說這是對中國的恫嚇；英文「中國日報」指出，美國透過這次軍演，旨在表明華盛頓的影響力和戰略地位並未下降；儘管烏克蘭 危機仍然持續，但美國顯然在向世界展示，烏克蘭衝突並未干擾其議程，戰略重點仍在「印太地區」。

「中國日報」社論指出，長期以來，美國習慣將中國鎖定在所謂的「第一島鏈」內，然而中國隨著國力增強，已形成了在亞太地區乃至更廣闊範圍內，捍衛自身核心利益、主權和領土完整的能力。

另一中國媒體「環球時報」也說，美國藉環太平洋軍演釋放三個信號︰對外狂秀肌肉 、炮制遏華制華「包圍圈」及打造大國對抗武器實驗平台。

中國2014年首次應邀參加環太平洋軍演，儘管當時中國與美國盟友菲律賓在南海問題上出現分歧，但中國海軍的參加被視為中國與美國及西方關係的開創性時刻。2016年，中國不承認菲律賓的南海訟裁案的同時，第二次參加環太平洋軍演，共有五艘中國軍艦及1200名海軍人員參與。

但2018年及2020年的環太平洋軍演，由於美中貿易戰，時任總統川普未邀請中方參與，但中方「不請自來」，派出戰艦及海軍官兵在相關水域對軍演作出回應。

今年是連續第三次依此而行，迅速壯大的中國海軍戰艦及人員將會出現在環太平洋軍演水域。

值得關注的是，日本此次出動海上自衛隊準航母「出雲號」，並首次派出能起降固定翼艦載機的大型戰艦；南韓 也出動「馬羅島」號兩棲攻擊艦等艦機及上千兵力參演。日韓此舉顯然在呼應美國的「印太戰略」。多位專家表示，美日會開展艦載機著艦訓練、而南韓海軍則著重兩棲作戰。