商業間諜、統戰人脈 英美軍情示警：中國威脅日增

圖為本月1日在香港慶祝回歸中國25周年紀念。(Getty Images)

美英情報首長6日在倫敦舉行聯合記者會，示警中國共產黨 和中國對英美及全球利益造成日益增長的威脅，尤其是商業間諜鎖定外國科技公司竊取智慧財產權，呼籲企業提高警覺。

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）和英國 軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）在軍情五處總部對英國商界和學界領袖演講並舉行記者會，雷伊以「複雜、持久且普遍的危險」來形容中國共產黨和北京 政府，麥卡勒姆則說是「顛覆性、真實且迫切的挑戰」。

雷伊表示，北京正在運用特殊目的收購公司（SPAC）等精心策畫的空殼遊戲來竊取商業機密，透過法規要求外企在關鍵領域與中方合作，強迫中方雇員協助政府搜集商業情報，甚至透過部分報稅軟體侵入外國企業網路安裝後門。

雷伊說，許多陸企直接或間接受中共影響，「當你正在跟一個中國企業打交道，同時也要了解，你正在跟沈默的夥伴－中華人民共和國國家安全部和解放軍－打交道。」

全球兩大情報單位首長，美國聯邦調查局長雷伊(右)，與英國軍情五處處長麥卡勒姆(左)7日在倫敦的軍情五處總部，英商學界領袖演講後，舉行記者會，警告要提全力提防中國的國安威脅。(美聯社)

麥卡勒姆舉例，中方竊取機密、技術轉移、影響研發，並發動網路攻擊；中共中央統戰部建構人脈網，影響西方社會對中國的觀感並促進中方利益；北京政府正深入英國生活的各個角落。

雷伊說，微軟去年公布有中國駭客在其網站上安裝後門持續竊資，另有中方駭客試圖竊取美國大學的新冠病毒研究；從美國地方選舉、英國學生在課堂上的言論，甚至是一家連鎖飯店美籍員工在社群軟體上的點讚，以及美國籃球員的推文內容，都可以看到中國涉入的力量。

他們都說，對美英和全球盟友構成最大、最長期威脅的是中國政府和中國共產黨，不是中方人民更非華裔移民。

麥卡勒姆表示，軍情五處如今對中國啟動的調查量是2018年的7倍之多，還會持續增加；英國已將網路威脅的相關情報與37國分享，並在5月順利瓦解一項針對航空科技的複雜威脅。

雷伊說，這並非要求西方企業不要與中國公司往來，而是在互動前先準確評估風險，並與FBI和軍情五處密切合作，分享情報、抵禦駭客攻擊。