調查川普涉干預大選 喬州傳喚葛理漢、朱利安尼

喬治亞州大陪審團5日要求川普的私人律師朱利安尼，出庭作證，配合川普是否干預喬州選務的調查。(Getty Images)

為偵辦前總統川普 涉嫌推翻2020年大選結果，喬治亞州法官應檢察官 要求，由大陪審團5日簽發傳票，傳喚川普盟友聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)、前川普律師朱利安尼等人出庭作證，此舉對尋求再戰白宮的川普可能造成嚴重挑戰。

喬州 富爾頓郡(Fulton County)檢察官范妮‧威利斯(Fani Willis)表示，川普選舉陣營2020年執行「多州協同計畫」，在喬治亞州及其他地區想影響選舉結果，因此向法官提訟，由大陪審團發出傳票；其他遭傳喚的另有幾名川普盟友及謀士。

偵辦行動可能大舉升高

毗鄰富爾頓郡的迪卡爾博郡(DeKalb County)前檢察官詹姆斯(Robert James)指出，傳喚行動意味偵辦行動大舉升高，被傳人等有川普倚賴的謀士等圈內人。

喬州大陪審團正調查川普陣營是否非法干預喬州2020年總統選舉計票結果。

威利斯檢察官證實自己與檢察團隊正在偵辦2021年1月川普打電話給喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要後者「找出」足以讓他在喬州勝選的選票一事；團隊另調查葛理漢與拉芬斯伯格2020年11月通電、亞特蘭大區聯邦檢察官2021年1月4日突然辭職，還有2020年12月喬州立法會對州內選辦理聽證會上的發言。拉芬斯伯格等州內官員均已出席大陪審團作證。

喬治亞州大陪審團5日要求川普盟友的南卡聯邦參議葛理漢出庭作證，配合川普是否干預喬州選務的調查。(Getty Images)

威利斯向法官提出的訴狀中指出，參議員葛理漢2020年11月至少兩次打電話給拉芬斯伯格，要求重驗某些缺席選票，「想研究是否有機會取得有利於前總統川普的選舉結果。」

威利斯要求朱利安尼出庭作證的理由，是認為他既是川普的個人律師，又帶領川普陣營法律團隊，試圖影響喬州等地2020年11月選舉結果；當時朱利安尼向喬州參議會小組委員會提出一支短片，說選務人員背著選舉監督人員，拿了很多只手提箱，內有來源不明的非法選票。

川普考慮參選敏感時刻

喬州偵辦行動升高，對尋求再戰白宮的川普可能造成嚴重挑戰。(美聯社)

喬州偵辦行動升高，正值川普考慮是否要在今夏宣布第三次競選總統；咸認為川普宣布再戰白宮，是想轉移眾院及幾個州偵辦他試圖推翻2020選舉的注意力，另搶在其他有意參選的共和黨人，例如佛州長德桑提斯有所動作前，穩住自己的基本盤。