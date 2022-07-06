我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

調查川普涉干預大選 喬州傳喚葛理漢、朱利安尼

編譯潘勛／綜合5日電
喬治亞州大陪審團5日要求川普的私人律師朱利安尼，出庭作證，配合川普是否干預喬州選務的調查。(Getty Images)
喬治亞州大陪審團5日要求川普的私人律師朱利安尼，出庭作證，配合川普是否干預喬州選務的調查。(Getty Images)

為偵辦前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果，喬治亞州法官應檢察官要求，由大陪審團5日簽發傳票，傳喚川普盟友聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)、前川普律師朱利安尼等人出庭作證，此舉對尋求再戰白宮的川普可能造成嚴重挑戰。

喬州富爾頓郡(Fulton County)檢察官范妮‧威利斯(Fani Willis)表示，川普選舉陣營2020年執行「多州協同計畫」，在喬治亞州及其他地區想影響選舉結果，因此向法官提訟，由大陪審團發出傳票；其他遭傳喚的另有幾名川普盟友及謀士。

偵辦行動可能大舉升高

毗鄰富爾頓郡的迪卡爾博郡(DeKalb County)前檢察官詹姆斯(Robert James)指出，傳喚行動意味偵辦行動大舉升高，被傳人等有川普倚賴的謀士等圈內人。

喬州大陪審團正調查川普陣營是否非法干預喬州2020年總統選舉計票結果。

威利斯檢察官證實自己與檢察團隊正在偵辦2021年1月川普打電話給喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要後者「找出」足以讓他在喬州勝選的選票一事；團隊另調查葛理漢與拉芬斯伯格2020年11月通電、亞特蘭大區聯邦檢察官2021年1月4日突然辭職，還有2020年12月喬州立法會對州內選辦理聽證會上的發言。拉芬斯伯格等州內官員均已出席大陪審團作證。

喬治亞州大陪審團5日要求川普盟友的南卡聯邦參議葛理漢出庭作證，配合川普是否干預喬...
喬治亞州大陪審團5日要求川普盟友的南卡聯邦參議葛理漢出庭作證，配合川普是否干預喬州選務的調查。(Getty Images)

威利斯向法官提出的訴狀中指出，參議員葛理漢2020年11月至少兩次打電話給拉芬斯伯格，要求重驗某些缺席選票，「想研究是否有機會取得有利於前總統川普的選舉結果。」

威利斯要求朱利安尼出庭作證的理由，是認為他既是川普的個人律師，又帶領川普陣營法律團隊，試圖影響喬州等地2020年11月選舉結果；當時朱利安尼向喬州參議會小組委員會提出一支短片，說選務人員背著選舉監督人員，拿了很多只手提箱，內有來源不明的非法選票。

川普考慮參選敏感時刻

喬州偵辦行動升高，對尋求再戰白宮的川普可能造成嚴重挑戰。(美聯社)
喬州偵辦行動升高，對尋求再戰白宮的川普可能造成嚴重挑戰。(美聯社)

喬州偵辦行動升高，正值川普考慮是否要在今夏宣布第三次競選總統；咸認為川普宣布再戰白宮，是想轉移眾院及幾個州偵辦他試圖推翻2020選舉的注意力，另搶在其他有意參選的共和黨人，例如佛州長德桑提斯有所動作前，穩住自己的基本盤。

川普 喬州 檢察官

上一則

不等年終獎金了 大企業今夏加薪留住人才

下一則

芝加哥國慶槍擊增至7死 槍手戴假髮扮女行凶

延伸閱讀

初選上半場 8人連任失敗 川普復仇仍有力

初選上半場 8人連任失敗 川普復仇仍有力
羅穆尼投書直指「美國自欺」：川普回歸將讓國家無藥可醫

羅穆尼投書直指「美國自欺」：川普回歸將讓國家無藥可醫
國會暴亂案 錢尼：可提刑事轉介 司法部查川普

國會暴亂案 錢尼：可提刑事轉介 司法部查川普
川普影響力左右初選 上半場已有8人連任失敗

川普影響力左右初選 上半場已有8人連任失敗

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍