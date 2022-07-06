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民眾對3大聯邦機構信心創新低 最高法院威信重摔

編譯孫梁／綜合5日電
民調顯示，民眾對最高法院信心跌幅大，重挫11%。圖為民眾在最高法院前示威。(Getty Images)
民調顯示，民眾對最高法院信心跌幅大，重挫11%。圖為民眾在最高法院前示威。(Getty Images)

美國民眾對聯邦政府三大部門的信心今年均創下新低，蓋洛普公司(Gallup)5日公布調查顯示，民眾對司法部門的聯邦最高法院的信心是25%，對總統行政部門的信心為23%，對立法部門的國會只有7%。

蓋洛普公司1973年開始調查民眾對從政府、軍隊到民間各部門的信心，1993年後成為年度調查，今年的調查在6月1日至20日進行。

在今年調查的16個部門中，民眾對任何一個部門的信心都沒有改善，對11個部門的信心更大幅下跌，其中對最高法院和對總統的跌幅最大，分別為11%和15%。

民眾對中小企業的信心是68%，其次是對美軍的64%，為信任度逾半的僅有兩個項目；對警察的信心是45%，對教會和宗教組織為31%，對報紙是16%，對刑事司法體系和大企業都是14%。而對過去三年開始調查的高科技公司，民眾的信心是26%。

民眾的平均信心比疫情爆發之初的2020年也下降九個百分點，當時人們對醫療系統、公立學校和宗教組織的信心較高。

從1979年到1990年和從1998年至2004年，民眾的平均信心至少下降40%。自2004年以來，民眾信心下跌的主要因素包括伊拉克戰爭、金融海嘯、華府兩黨對立、民粹主義興起、新冠疫情，以及40年來最高的通貨膨脹。

各黨派對16個部門的信心均比一年前降低，共和黨人平均下降四個百分點，民主黨人下降五個百分點，獨立派下降六個百分點，三大派別的民眾對總統的信心比一年前至少下降10個百分點。

民主黨人和獨立派對最高法院的信心比一年前降低兩位數，共和黨人對軍隊和警察的信心是降低兩位數，共和黨人對銀行信心的下降大於民主黨人和獨立派。

獨立派對宗教組織的信心大幅下降，共和黨人的降幅較小，民主黨人沒有變化。

民主黨 共和黨 警察

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