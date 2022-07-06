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幕僚：川普2024問鼎白宮 最快今夏宣布

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普近來與幕僚密集討論在2024年再度參選總統的計畫，幕僚表示，川普宣布再戰2024只是時間問題。(美聯社)
前總統川普近來與幕僚密集討論在2024年再度參選總統的計畫，幕僚表示，川普宣布再戰2024只是時間問題。(美聯社)

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，知情人士透露，前總統川普正與親信討論宣布將參加2024年總統大選；無論現任或前任川普幕僚都說，川普將第三度問鼎白宮，宣布只是早晚的事。

多名消息人士受訪時說，川普陣營曾經討論，川普最快今夏宣布再戰2024，但情勢仍然充滿變化，川普究竟何時將正式宣布參選，目前也無法確知。

一名前任川普顧問分析，一些幕僚建議川普，應該等到期中選舉前才宣布再次角逐總統大選，「有些人力薦這麼做比較好，川普則抱持開放態度」。

另一名知情人士受訪說，川普不應急著宣布再次參選，因為他已是共和黨內人氣指數最高、最有影響力的人，絕對可等到競選團隊架構趨於明朗之後，才宣布將參加2024年總統大選。

一些川普幕僚也說，川普現在仍在全國各地造勢場合，為獲得川普背書的候選人站台，這是川普與鐵粉面對面的最佳之道，還可以為宣布再次參選預先試水溫。

過去幾天，多家媒體紛紛報導，川普最快可能在本月便宣布參選。對於有意參加總統大選的政治人物來說，挑選距離大選投票日還有兩年多的此時宣布參選，時間點顯得提早甚多。

有共和黨人擔心，若川普提前宣布參選，可能傷害共和黨今年期中選舉的選情，因為民主黨將抓緊機會猛攻共和黨，抨擊共和黨無法跟川普脫鉤。

一名共和黨選舉策士說：「如果川普太早宣布參選，對他而言是件好事，但對共和黨來說則是壞事。」

這名選舉策略專家指出：「討論經濟議題、通貨膨脹以及拜登總統政策失敗等，都讓共和黨加分不少，沒有人想要回過頭來，變成在討論川普的所作所為。」

一名川普核心幕僚指出，川普想要盡快宣布參選，主要原因之一便是有迫切感，想要透過宣布參選，與眾院針對2021年1月6日國會暴動的調查別苗頭。核心幕僚分析，宣布參選之後，川普便能把眾院調查委員會的調查工作扣上政治追殺的帽子，讓他們百口莫辯。

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