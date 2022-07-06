調查國會暴亂 金辛格、錢尼遭死亡威脅

共和黨籍國會議員金辛格(右)與麗茲‧錢尼(左)因加入國會暴動調查委員會，本人和家人都一再遭人滿口粗話威脅。(Getty Images)

國會暴亂眾院特別調查委員會委員、共和黨 籍國會議員金辛格(Adam Kinzinger)5日公布多個電話和語音信箱檔案，內容為不同的人打電話留下的威脅內容，包括滿口粗話威脅他的家人與委員會副主席、共和黨籍國會議員麗茲•錢尼(Liz Cheney)；金辛格3日即表示，越來越多證據顯示，前總統川普 希望加入去年1月6日前進國會的失控的川普支持者行列。

金辛格與錢尼是委員會唯二共和黨成員，金辛格去年已表示今年11月期中選舉不會尋求連任。

金辛格公布剪輯音檔時推文寫道，「所有的語音信箱、電話都由我的實習生接聽，他們是希望學習立法過程的高中與大學生，這類針對政治人物的暴力威脅過去幾年驟增，黑暗程度一再突破下限」。

在一段電話錄音中，一名男子爆粗口詛咒金辛格「盡快自然死亡」；另一通電話則說「狗娘養的在背後捅刀，你與川普作對，你知道你X坐在那邊扯謊，就像條該死的狗」。

多通電話顯示致電者揚言知道金辛格的住址，放話到場抗議並威脅金辛格家人的安危。

另有人抹黑金辛格犯下叛國罪，宛如共產黨人或民主黨間諜，有人要金辛格與錢尼下地獄，或詛咒金辛格得癌症。

這不是金辛格第一次公布遭威脅的內容，他上月也曾公布一封寄給他太太的黑函畫面，內容威脅他全家；他推文寫道，「黑暗正在蔓延，害怕真相是懦弱領袖的主意，這就是共和黨想要的嗎？」

金辛格3日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說：「會有更多資訊，等著瞧。」

金辛格表示，許多細節在白宮前任助理哈欽森 (Cassidy Hutchinson)作證後浮現，委員會相信哈欽森證詞的可信度。他說：「有些資訊我不便透露，但我能肯定哈欽森宣誓作證且遵守承諾，她的證詞可信度高，任何質疑她的人或是第一手見證者，都應宣誓作證而非匿名放話。」

錢尼則表明會向司法部提出「刑事轉介」(criminal referrals)，要求當局徹查。

委員會本月預定至少再舉辦兩場聽證會，公布川普如何違法傳遞引導支持者前進國會的訊息，且未能在和平遊行轉趨暴戾後及時採取行動制止悲劇發生。

哈欽森出席聽證會，稱憤怒的川普試圖讓大批武裝支持者規避安檢；法律專家表示，這番證詞恐讓川普陷入困境，聯邦檢察官正著手調查潛在的犯罪行為。