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芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

長周末結束 航班之亂稍解 估秋季誤點情況才會回穩

編譯柯立偉／綜合4日電
國慶長周末結束，全美各大機場擁擠程度與各航空公司航班取消情況，有所疏解。圖為2日旅客搭乘自北卡州洛麗市飛往華府的航班。(Getty Images)
國慶長周末結束，全美各大機場擁擠程度與各航空公司航班取消情況，有所疏解。圖為2日旅客搭乘自北卡州洛麗市飛往華府的航班。(Getty Images)

連續三天的國慶連假告一段落，出遊人潮也再度創下疫情以來的新高，聯邦運輸安全局(TSA)1日當天在全美機場檢查了249萬490人次，已逼近疫情爆發前2020年2月11日的250萬人次；然而同一時間各大航空公司仍受飛行員短缺影響，當天全國共464架航班被取消、6000多架航班延誤，占整體定期航班總數的28.8%。

2日的航班取消與誤點率仍不容樂觀，全美誤點班機雖較前一日稍降為5893個航班，但取消航班數上升到655個，漲幅約41%；不過3日開始航班準點率有顯著改善，當天全美只有930個航班延誤、約200個航班被取消，到了連假最後一日取消航班數只剩下219個航班，占整體計畫航班量不到1%，未耽誤返鄉人潮疏運。

航空公司高層指出，班機延誤和取消的主要原因是「聯邦航空總署(FAA)人手不足，塔台管制調度不順」所致，但聯邦運輸部予以駁斥，指航空公司自己從飛行員、空乘人員到地勤人員皆有人力短缺的問題，不要把鍋甩到聯邦政府身上。

國慶長周末結束，全美各大機場擁擠程度與各航空公司航班取消情況，有所疏解。圖為在科...
國慶長周末結束，全美各大機場擁擠程度與各航空公司航班取消情況，有所疏解。圖為在科羅拉多州丹佛機場的登機台。(美聯社)

飛機追蹤網站「FlightAware」發言人凱瑟琳．邦斯(Kathleen Bangs)則為航空業說話，指出這個長周末全美各地的天氣都很不穩定，加上FAA的航管人員確實不足，不能全怪航空公司；空服員協會(Association of Flight Attendants)國際主席莎啦．尼爾森(Sara Nelson)就說：「我想提醒旅客，這並不完全是航空公司的問題，我有的時候滿同情第一線人員的。」

同時，邦斯進一步預測，全美航空業大亂的情況還會持續一段時間，大約要秋季時才會回穩；她說：「各大航空公司現在已經在招聘更多機師與空乘人員，加上職前訓練的時間，預估秋季時航班取消和誤點的情況就會有所改善。」

對於是否祭出更強硬的手段敦促航空公司準點，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示先等今年夏天統計數據出爐後再做研究，不過他要求各航空公司不得拒絕因班機取消而受影響旅客的退費要求；他說：「如果你同意航空公司更改機票或累積哩程加倍的補償措施，當然沒問題，但若旅客要求退費航空公司不能拒絕，這是政府的底線。」

國慶長周末結束，全美各大機場擁擠程度與各航空公司航班取消情況，有所疏解。圖為4日...
國慶長周末結束，全美各大機場擁擠程度與各航空公司航班取消情況，有所疏解。圖為4日在科羅拉多州丹佛市國際機場的安檢情況。(美聯社)

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