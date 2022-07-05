金氏紀錄最資深空姐 86歲的她曝航空業秘辛：胖太多會被停職

仍在美國航空服務的貝蒂．奈許，剛打破金氏世界紀錄，成為世界最年長、服務時間最長的空服員。圖為奈許2017年成為美國航空業年資最久的空服員。(Getty Images)

在美國航空(American Airlines)服務的貝蒂．奈許(Bette Nash)獲得金氏世界紀錄認證，是全世界最年長、服務時間最長的空服員。

1957年奈許開始空中生活，今年秋季86歲的她將迎來空服員生涯的第65周年。

奈許可以任意選擇工作航班路線，然而她職涯大部分時光忠於紐約、華盛頓、波士頓 三地往返的航線，她表示更喜愛這條路線，如此一來她就能每晚回家照顧身障的兒子。

在航空業服務逾半世紀的奈許親眼見證產業變遷，她分享過去的工作經歷，表示早期剛當上空服員時，當時的乘客會在登機前用自動販賣機購買人身保險 ；航空公司規定空服員必須是單身，因此公司會確認她是否與男性同住；此外，輪班前還必須秤量體重，若是增胖太多就會被停職。

仍在美國航空服務的貝蒂．奈許，剛打破金氏世界紀錄，成為世界最年長、服務時間最長的空服員。(取自推特)

奈許說：「你必須有一定的身高、一定的體重，這曾經很可怕，看體重增加了幾磅，就必須不斷秤體重，如果繼續變重，他們就會把你從工資單上剔除。」

早期乘客會在登機時付錢給空服員，奈許說以前紐約到華盛頓的機票售價12元，當時機上還未禁菸，奈許回憶說：「以前在飛機上我們常會在用餐時間後分發香菸和火柴。」

她最初在東方航空(Eastern Airlines)服務，而後經歷幾次合併，包括1980年代晚期的川普 航空合併案，最後成為美國航空的一員。

儘管已屆高齡，奈許現在仍會依聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)規定，定期參與空服員訓練。

多年來她對工作的熱忱一直沒有改變，奈許說工作讓她得以分享對於服務、結識新朋友以及善待他人的熱情，「這就是一條完美的職業道路，給予我一個出口展現對他人的愛，我喜歡想著我已經好好服務他人的感覺，我非常享受機上的三分鐘交談，我常常為大家有趣的工作、旅行和生活感到驚奇。」