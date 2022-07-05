我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

金氏紀錄最資深空姐 86歲的她曝航空業秘辛：胖太多會被停職

編譯徐薏茹／綜合4日電
仍在美國航空服務的貝蒂．奈許，剛打破金氏世界紀錄，成為世界最年長、服務時間最長的空服員。圖為奈許2017年成為美國航空業年資最久的空服員。(Getty Images)
仍在美國航空服務的貝蒂．奈許，剛打破金氏世界紀錄，成為世界最年長、服務時間最長的空服員。圖為奈許2017年成為美國航空業年資最久的空服員。(Getty Images)

在美國航空(American Airlines)服務的貝蒂．奈許(Bette Nash)獲得金氏世界紀錄認證，是全世界最年長、服務時間最長的空服員。

1957年奈許開始空中生活，今年秋季86歲的她將迎來空服員生涯的第65周年。

奈許可以任意選擇工作航班路線，然而她職涯大部分時光忠於紐約、華盛頓、波士頓三地往返的航線，她表示更喜愛這條路線，如此一來她就能每晚回家照顧身障的兒子。

在航空業服務逾半世紀的奈許親眼見證產業變遷，她分享過去的工作經歷，表示早期剛當上空服員時，當時的乘客會在登機前用自動販賣機購買人身保險；航空公司規定空服員必須是單身，因此公司會確認她是否與男性同住；此外，輪班前還必須秤量體重，若是增胖太多就會被停職。

仍在美國航空服務的貝蒂．奈許，剛打破金氏世界紀錄，成為世界最年長、服務時間最長的...
仍在美國航空服務的貝蒂．奈許，剛打破金氏世界紀錄，成為世界最年長、服務時間最長的空服員。(取自推特)

奈許說：「你必須有一定的身高、一定的體重，這曾經很可怕，看體重增加了幾磅，就必須不斷秤體重，如果繼續變重，他們就會把你從工資單上剔除。」

早期乘客會在登機時付錢給空服員，奈許說以前紐約到華盛頓的機票售價12元，當時機上還未禁菸，奈許回憶說：「以前在飛機上我們常會在用餐時間後分發香菸和火柴。」

她最初在東方航空(Eastern Airlines)服務，而後經歷幾次合併，包括1980年代晚期的川普航空合併案，最後成為美國航空的一員。

儘管已屆高齡，奈許現在仍會依聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)規定，定期參與空服員訓練。

多年來她對工作的熱忱一直沒有改變，奈許說工作讓她得以分享對於服務、結識新朋友以及善待他人的熱情，「這就是一條完美的職業道路，給予我一個出口展現對他人的愛，我喜歡想著我已經好好服務他人的感覺，我非常享受機上的三分鐘交談，我常常為大家有趣的工作、旅行和生活感到驚奇。」

保險 波士頓 川普

上一則

迪士尼將失搖錢樹 米老鼠版權2024年到期 開放「魔改」

下一則

國慶遊行遇槍擊 不安蔓延各地慶祝活動

延伸閱讀

86歲空姐服務將滿65年 繼續刷新世界紀錄

86歲空姐服務將滿65年 繼續刷新世界紀錄
NBA／史上最大約 傳金塊捧5年2.56億續留約柯奇

NBA／史上最大約 傳金塊捧5年2.56億續留約柯奇
旅遊爆發 航空業虧損可望大縮減

旅遊爆發 航空業虧損可望大縮減
積壓需求爆發 IATA：航空業明年可望轉虧為盈

積壓需求爆發 IATA：航空業明年可望轉虧為盈

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
留學地離家500米…她得繞道北京、莫斯科 路途上萬里

留學地離家500米…她得繞道北京、莫斯科 路途上萬里