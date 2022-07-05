二戰老兵慶百歲生日 嘆美國不再充滿希望

二戰老兵迪克爾剛渡過百歲生日，他對當今國家情況擔憂不已。(取自推特)

二戰老兵迪克爾(Carl Spurlin Dekel)上周與家人慶祝百歲生日，1940年進入軍中服役的迪克爾說，他人生最重要的事情，就是能夠報效國家；但是迪克爾也語帶哽咽，說當前的美國，卻讓他覺得當年同袍的犧牲，彷彿就要付諸東流。

家住佛州 普蘭特城(Plant City)的迪克爾在18歲時進入軍中，成為一名陸戰隊員，曾在戰場上獲得「銀星勳章」(Silver Star)；迪克爾在接受福斯新聞(Fox News)訪問時說，他一生有很多綽號，但是他只記得他是一名陸戰隊員，以及一個美國人。

迪克爾在訪談中表示，他在軍中經歷珍珠港事件發生，情勢一時變得困頓，大家人心惶惶；迪克爾還說，二戰奪走那麼多人命，他「叨天之幸」能夠安然回家，他也始終不願意去思考「為何只有他活下來」之類的問題。

不過迪克爾說：「能為國家服務是我個榮幸，如果我能回到當時的年紀，又再一次發生這樣的事情，我很確信我還會再挺身而出一次」；「報效國家是我最重要的志業，我沒有辦法離開他。」

迪克爾表示，他希望後代子孫都能夠感念那些犧牲的前人；而迪克爾也話鋒一轉，說：「許多人不知道他們擁有些什麼，我們所做的一切、我們曾經有過戰鬥，還有同袍們的犧牲，全部就要付之東流了。」

迪克爾還說：「現在的國家已完全不再是我兒時那樣的國家，不帶有我兒時的樂趣，不再像兒時那樣充滿希望，不再是那個同袍們為了捍衛而犧牲的國家。」

迪克爾所指具體為何並不清楚，但是近期各種紛擾，確實認許多人對美國的自豪感下降，蓋洛普(Gallup)民調 還顯示，高達78%的民眾認為美國的「道德價值觀」正在衰退。

對於如何長壽的問題，迪克爾表示，他認為他的秘訣是能夠對生活中的各種小事物報持感恩的心，相信世界是美好的，只要起床時看到窗外有樹、有花草，就能讓他感到世間一切都是美好的。