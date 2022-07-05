我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

二戰老兵慶百歲生日 嘆美國不再充滿希望

編譯洪毅／綜合4日電
二戰老兵迪克爾剛渡過百歲生日，他對當今國家情況擔憂不已。(取自推特)
二戰老兵迪克爾剛渡過百歲生日，他對當今國家情況擔憂不已。(取自推特)

二戰老兵迪克爾(Carl Spurlin Dekel)上周與家人慶祝百歲生日，1940年進入軍中服役的迪克爾說，他人生最重要的事情，就是能夠報效國家；但是迪克爾也語帶哽咽，說當前的美國，卻讓他覺得當年同袍的犧牲，彷彿就要付諸東流。

家住佛州普蘭特城(Plant City)的迪克爾在18歲時進入軍中，成為一名陸戰隊員，曾在戰場上獲得「銀星勳章」(Silver Star)；迪克爾在接受福斯新聞(Fox News)訪問時說，他一生有很多綽號，但是他只記得他是一名陸戰隊員，以及一個美國人。

迪克爾在訪談中表示，他在軍中經歷珍珠港事件發生，情勢一時變得困頓，大家人心惶惶；迪克爾還說，二戰奪走那麼多人命，他「叨天之幸」能夠安然回家，他也始終不願意去思考「為何只有他活下來」之類的問題。

不過迪克爾說：「能為國家服務是我個榮幸，如果我能回到當時的年紀，又再一次發生這樣的事情，我很確信我還會再挺身而出一次」；「報效國家是我最重要的志業，我沒有辦法離開他。」

迪克爾表示，他希望後代子孫都能夠感念那些犧牲的前人；而迪克爾也話鋒一轉，說：「許多人不知道他們擁有些什麼，我們所做的一切、我們曾經有過戰鬥，還有同袍們的犧牲，全部就要付之東流了。」

迪克爾還說：「現在的國家已完全不再是我兒時那樣的國家，不帶有我兒時的樂趣，不再像兒時那樣充滿希望，不再是那個同袍們為了捍衛而犧牲的國家。」

迪克爾所指具體為何並不清楚，但是近期各種紛擾，確實認許多人對美國的自豪感下降，蓋洛普(Gallup)民調還顯示，高達78%的民眾認為美國的「道德價值觀」正在衰退。

對於如何長壽的問題，迪克爾表示，他認為他的秘訣是能夠對生活中的各種小事物報持感恩的心，相信世界是美好的，只要起床時看到窗外有樹、有花草，就能讓他感到世間一切都是美好的。

佛州 民調

上一則

羅穆尼投書直指「美國自欺」：川普回歸將讓國家無藥可醫

延伸閱讀

劉鶴與葉倫通話 美國可望取消對中國加徵關稅

劉鶴與葉倫通話 美國可望取消對中國加徵關稅
醫學專家警告：美國猴痘疫情 似有失控跡象

醫學專家警告：美國猴痘疫情 似有失控跡象
華爾街日報：美國最快本周宣布調降中國關稅

華爾街日報：美國最快本周宣布調降中國關稅
洛杉磯羅省中華會館舉辦美國國慶升旗典禮

洛杉磯羅省中華會館舉辦美國國慶升旗典禮

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了