當年越戰燒夷彈女孩 今護送236烏克蘭難民赴加拿大安頓

越戰時期傳世經典照片中的主角小女孩潘金福，如今定居加拿大，但仍從事和平工作。圖為潘金福4日在波蘭首都華沙護送鳥克蘭婦孺難民，飛到加拿大安頓。飛機上印著潘金福當年被燒夷彈攻擊赤身裸體的照片。 (美聯社)

呈現戰爭恐怖的1972年美聯社經典越戰照片「燒夷彈女孩」(Napalm Girl)主角、現年59歲的越裔加拿大 公民潘金福(Phan Thị Kim Phuc)，4日陪同236名在俄烏戰爭中流離失所的烏克蘭 難民，從華沙搭機飛往加拿大安置。

當年9歲 經典照震懾全球

1972年6月8日，當時9歲的潘金福在越南 南部受到燒夷彈攻擊後赤裸身體痛哭奔逃，美聯社攝影記者黃幼公(Nick Ut)拍下照片，後來獲得普立茲獎(Pulitzer)。載運烏克蘭難民的非政府組織私人包機，機身便印著這張照片，照片旁邊有著「不要戰爭」(No War)標語。

美聯社報導，烏克蘭難民搭乘包機的目的地是加拿大薩斯克其萬省(Saskatchewan)省會勒吉納(Regina)。

越戰時期1972年傳世經典照片中的主角小女孩潘金福，如今定居加拿大，但仍從事和平工作。圖潘金福（左）4日在波蘭首都華沙，歡迎一批受到戰火波及的鳥克蘭婦孺難民登機，飛到加拿大安頓。(美聯社)

如今為世人奉獻傳遞和平

潘金福說，希望自己的人生經歷與為難民的奉獻，能為世人傳遞和平訊息。在丈夫裴輝全(Bui Huy Toan)陪同下，潘金福從多倫多出發，搭上這架人道包機。

報導指出，包機載運的這批烏克蘭難民以婦女及兒童為主，自從俄烏戰爭爆發後，加拿大已核發人道簽證給數以千計的烏克蘭人。

根據統計，俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭以來，已有數百萬烏克蘭人離鄉背井。根據聯合國統計，將近550萬名烏克蘭人已於歐洲各地人道救援組織辦理登記。

加拿大是為烏克蘭難民提供庇護的西方國家之一。

非政府組織「團結」(Solidaire)創辦人、阿根廷慈善家兼機長皮涅羅(Enrique Pineyro)親自駕駛這架波音(Boeing)787包機。西班牙組織「張開雙臂」(Open Arms)創辦人坎普斯(Oscar Camps)也是隨機成員之一。