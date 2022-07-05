當年越戰燒夷彈女孩 今護送236烏克蘭難民赴加拿大安頓
呈現戰爭恐怖的1972年美聯社經典越戰照片「燒夷彈女孩」(Napalm Girl)主角、現年59歲的越裔加拿大公民潘金福(Phan Thị Kim Phuc)，4日陪同236名在俄烏戰爭中流離失所的烏克蘭難民，從華沙搭機飛往加拿大安置。
當年9歲 經典照震懾全球
1972年6月8日，當時9歲的潘金福在越南南部受到燒夷彈攻擊後赤裸身體痛哭奔逃，美聯社攝影記者黃幼公(Nick Ut)拍下照片，後來獲得普立茲獎(Pulitzer)。載運烏克蘭難民的非政府組織私人包機，機身便印著這張照片，照片旁邊有著「不要戰爭」(No War)標語。
美聯社報導，烏克蘭難民搭乘包機的目的地是加拿大薩斯克其萬省(Saskatchewan)省會勒吉納(Regina)。
如今為世人奉獻傳遞和平
潘金福說，希望自己的人生經歷與為難民的奉獻，能為世人傳遞和平訊息。在丈夫裴輝全(Bui Huy Toan)陪同下，潘金福從多倫多出發，搭上這架人道包機。
報導指出，包機載運的這批烏克蘭難民以婦女及兒童為主，自從俄烏戰爭爆發後，加拿大已核發人道簽證給數以千計的烏克蘭人。
根據統計，俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭以來，已有數百萬烏克蘭人離鄉背井。根據聯合國統計，將近550萬名烏克蘭人已於歐洲各地人道救援組織辦理登記。
加拿大是為烏克蘭難民提供庇護的西方國家之一。
非政府組織「團結」(Solidaire)創辦人、阿根廷慈善家兼機長皮涅羅(Enrique Pineyro)親自駕駛這架波音(Boeing)787包機。西班牙組織「張開雙臂」(Open Arms)創辦人坎普斯(Oscar Camps)也是隨機成員之一。
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