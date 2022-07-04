我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2歲半女童智商 排在人口前1% 成為全國最年輕門薩會員

記者胡玉立／綜合報導
年僅2歲半的肯塔基州女童艾拉，成為全美最年輕的門薩會員。(取自推特)
年僅2歲半的肯塔基州女童艾拉，成為全美最年輕的門薩會員。(取自推特)

年僅2歲半的肯塔基州女童艾拉(Isla McNabbs)最近獲得美國門薩(American Mensa)高智商同好組織確認符合會員資格，成為全美最年輕的門薩會員。

住在路易斯維爾郊區的麥克納布夫婦(the McNabbs)打從女兒艾拉兩歲起，就在家中物件旁納悶地看到彩色塑膠玩具字母組合，從「椅子」、「沙發」到家裡養的虎斑「貓」，全都拼寫正確。

當夫妻倆確定那些全是正在試讀字母的艾拉自己拼出之後，他們在5月讓她接受智商測試，5月底結果出爐，艾拉智商屬於人口前1%；她也因此有資格成為門薩組織會員。智商測試得分必須在人口的前2%才可加入該組織。

美國門薩發言人查爾斯布朗(Charles Brown)證實，艾拉是全美最年輕的門薩會員。2019年，布朗向媒體談到該組織一名2歲大的德州小男孩成員時曾表示，當時他們共有5萬名成員，其中4歲以下成員有三位，6歲以下成員有56位。

艾拉現年43歲的牙醫父親傑森．麥克納布(Jason McNabb)說，女兒出生後，就很喜歡字母排列表，也一直自己試讀字母，有好幾次經驗讓他忍不住覺得「毛骨悚然」。

去年11月艾拉滿2歲時，他和38歲、擔任審計員工作的妻子阿曼達(Amanda McNabb)決定買平板電腦給女兒當生日禮物，並用小平板寫下一些字母、教她如何發音。當他拼出紅色( red) ，艾拉當即說出紅色的發音，接下來不論藍色(blue)、黃色(yellow)、紫色(purple)，女兒都發音明確。儘管媽媽以為橘色(orange)這個字肯定會難倒女兒，沒想到艾拉照樣發音自如。

在那之後，麥克納布夫婦就一直教艾拉生字。艾拉的字彙量很快從100個字增長到200個字，當字數超過500字後，他們就不再計算了。阿曼達說：「現在她已可以閱讀了。」艾拉去小兒科醫生那裡，會自己讀出牆壁海報上的每個字，令醫生大感訝異。除了閱讀，她還開始數數，會做簡單包括減法在內的數學運算。

艾拉聰明過人，但她仍是個正常幼兒；喜歡看卡通，5月開始上幼幼班，愛上結交朋友、非常喜歡老師，還喜歡玩拼圖和在戶外玩耍。

麥克納布夫婦本來擔心女兒睡眠不足，但測試艾拉的心理學家告訴他們，高智商兒童睡得少是正常的。得知女兒很健康，這對夫婦鬆了一口氣，但女兒總在凌晨4時叫醒他們，不免令他們感到有些傷神。

此外，阿曼達還提到，雖然女兒的智商測試結果讓她很興奮，但她自己並不打算接受檢測，因為，「我不能讓她知道她比我聰明。」

來源：ShanghaiEye魔都眼

年僅2歲半的肯塔基州女童艾拉，成為全美最年輕的門薩會員。(取自推特)
年僅2歲半的肯塔基州女童艾拉，成為全美最年輕的門薩會員。(取自推特)

字母 檢測 德州

上一則

一代科幻傳奇 87歲倪匡殞落 網悼：外星再見

下一則

中國首名F1車手周冠宇 參賽意外翻覆 已獲救無生命危險

延伸閱讀

2歲半女童智商排人口前1% 成全美最年輕門薩會員

2歲半女童智商排人口前1% 成全美最年輕門薩會員
娛樂／怪奇物語4讓老歌又紅了「奔上那山丘」衝上告示牌百大

娛樂／怪奇物語4讓老歌又紅了「奔上那山丘」衝上告示牌百大
芝公園管理局 7月5日重開37座泳池

芝公園管理局 7月5日重開37座泳池
聖安東尼奧住宅前烤肉 7人遭駕車嫌犯槍擊2死

聖安東尼奧住宅前烤肉 7人遭駕車嫌犯槍擊2死

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請