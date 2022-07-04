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中國首名F1車手周冠宇 參賽意外翻覆 已獲救無生命危險

編譯林梅婕／綜合3日電
中國首位F1賽車手周冠宇的賽車3日在英國站賽事中，一開始就發生意外，賽車摔的四輪朝天，所幸周冠宇安好。(路透)
中國首位F1賽車手周冠宇的賽車3日在英國站賽事中，一開始就發生意外，賽車摔的四輪朝天，所幸周冠宇安好。(路透)

F1賽車3日於英國舉辦大獎賽(British Grand Prix)，卻在開賽第一圈就發生重大意外；中國車手、愛快羅密歐(Alfa Romeo)車隊的周冠宇起步後沒多久就發生擦撞，整輛車翻覆後高速噴出賽道，直到撞上護欄才停下來。幸好獲救時還意識清醒，沒有生命危險，不過車輛已損毀而無法完成該輪比賽。

周冠宇上月17日出席在加拿大賽事上的記者會。(路透)
周冠宇上月17日出席在加拿大賽事上的記者會。(路透)

今年只有23歲的周冠宇來自上海，自小赴英國受訓，目前是中國最備受矚目的賽車手之一；去年他在F2年度賽事中拿下冠軍，也讓他成為F1史上首位中國車手，今年的英國大獎賽更取得了第9名的成績，是目前職業生涯最好的紀錄。 

透過現場轉播的畫面，比賽才開始沒多久就發生五輛車擦撞，先是因為賓士車隊的選手羅素(George Russell)與艾法托利車隊(Alpha Tauri)的角田裕毅出現碰撞，波及到一旁的周冠宇。

中國首位F1賽車手周冠宇的賽車3日在英國站賽事中，一開始就發生意外，賽車冒煙，其...
中國首位F1賽車手周冠宇的賽車3日在英國站賽事中，一開始就發生意外，賽車冒煙，其他賽車緊急避躲。(路透)

當下羅素的左前輪碰上周冠宇的右後輪後，周冠宇的車輛彈起翻覆、接著又旋轉一圈，直接飛出賽道後撞上護欄；當車輛停止時周冠宇的車頭仍是向下，畫面相當怵目驚心。

所幸送醫後周冠宇並無大礙，他也在推特(Twitter)上報平安，更不忘感謝2019年F1引進的安全保護裝置Halo，他說：「我沒事，一切都很好。今天多虧Halo救了我，也很感謝大家的慰問。」

同時威廉斯車隊(Williams Racing)的阿邦(Alex Albon)也受到牽連送醫，意外發生後F1官方即刻出示紅旗暫停，之後確認所有人皆無大礙後才宣布繼續比賽。

中國首位F1賽車手周冠宇的賽車3日在英國站賽事中，一開始就發生意外，賽車摔的四輪...
中國首位F1賽車手周冠宇的賽車3日在英國站賽事中，一開始就發生意外，賽車摔的四輪朝天，所幸周冠宇安好。(路透)

不過周冠宇、羅素和阿邦都被迫退賽，另外兩輛受牽連的選手則是在比賽暫停期間搶修完成，獲准繼續參賽；冠軍由法拉利車隊的小卡洛斯·塞恩斯(Carlos Sainz Jr.)拿下，也是他首次贏得F1冠軍。

Halo為鈦合金打造，安裝於駕駛位置上方，目的是在車輛發生嚴重撞擊時保護車手的頭部；去年的義大利大獎賽，另一名車手漢彌爾頓(Lewis Hamilton)在嚴重撞擊後倖存，當時他也大讚是「Halo」救了他一命。

來源：FORMULA 1

周冠宇 F1 英國

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