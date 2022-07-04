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一代科幻傳奇 87歲倪匡殞落 網悼：外星再見

香港特派員李春／綜合報導
知名科幻小說家倪匡編寫超過500個劇本，拍成電影超過300部。（取材自豆瓣電影）
知名科幻小說家倪匡編寫超過500個劇本，拍成電影超過300部。（取材自豆瓣電影）

以其作品陪伴香港數代人成長的作家倪匡，3日與世長辭，享壽87歲。僅管辭世詳情仍未見親友公布，不過倪的作家好友沈西城3日下午在臉書一句「倪大哥今午走了」，香港立時哀聲一片。

倪匡生於1935年，本名倪聰，祖籍浙江寧波鎮海，身兼作家、編劇、節目主持人等多職，以寫科幻小說著稱，是香港「四大才子」之一，另外三位是寫武俠的金庸、寫美食的蔡瀾及寫流行歌曲的黃霑，其中黃霑和金庸分別於2004年、2018年病逝，四大才子中僅剩蔡瀾一人。不少書迷都網上留言悼念，有人說：「外星地方再見」、「倪先生被外星人接走了」等。

患皮膚癌 放棄治療

2019年，倪匡在香港書展講座上，公開自己患有皮膚癌，醫生曾建議接受化療，但他認為很快與疾病同歸於盡，決定放棄治療。

倪匡寫作範圍甚廣，其中衛斯理系列、原振俠系列等科幻小說，都是香港人從少年到成人的必讀之書。倪匡也創作了超過300多個電影劇本，還曾與黃霑和蔡瀾合作主持亞洲電視清談節目「今夜不設防」，十分叫座。

倪匡寫作範圍甚廣，其中衛斯理系列、原振俠系列等科幻小說，都是香港人從少年到成人的...
倪匡寫作範圍甚廣，其中衛斯理系列、原振俠系列等科幻小說，都是香港人從少年到成人的必讀之書。圖為倪匡由台灣遠景出版的衛斯理系列。（圖：鄭德成提供）

書香門第 偷渡到港

倪匡的作品傳奇，個人經歷也極具傳奇色彩。生於上海的他，是書香門第，16歲時曾投身土改等工作，包括在皖蘇等地參加土改，又到內蒙古軍墾，但因天寒將橋上木頭拆下燒來取暖，被疑為反革命份子，只得畏罪潛逃，偷渡進了香港。

到港後，他打雜工和賣稿維生，1957年發表小說「活埋」，之後發表了第一篇散文「石縫中」，自此在文壇上張揚得不可收拾。

活在當下 港人懷念

倪家一門多傑，他胞妹是香港女作家亦舒，其子倪震也得才子之名，娶了香港玉女周慧敏，另有一女兒倪穗較低調。

倪匡生前曾為自己寫墓誌銘，說「多想我生前好處，莫說我死後壞處。」在他辭世之日，香港人果然透過社交媒體，一一道出他對眾人的種種激勵，包括活在當下，永不低頭。

以其作品陪伴香港數代人成長的作家倪匡，3日與世長辭，享壽87歲。（中通社）
以其作品陪伴香港數代人成長的作家倪匡，3日與世長辭，享壽87歲。（中通社）

香港 小說 偷渡

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