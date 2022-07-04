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攻下烏東最後據點城市 俄已掌控盧甘斯克

編譯李京倫╱綜合報導
烏俄之戰傳重大轉折。俄軍3日宣布已完全控制烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個主要據點利西昌斯克市。圖為利西昌斯克市3日被戰火摧毀情況。(美聯社)
烏俄之戰傳重大轉折。俄軍3日宣布已完全控制烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個主要據點利西昌斯克市。圖為利西昌斯克市3日被戰火摧毀情況。(美聯社)

俄國國防部3日宣布，俄軍和烏東分離主義武裝分子已拿下烏克蘭當局在東部盧甘斯克州最後一個主要據點利西昌斯克市，完全控制盧甘斯克州。這意味俄軍離控制烏東頓巴斯全區的目標更近。烏克蘭軍方當天證實說，烏克蘭軍隊被迫撤離東部城市利西昌斯克。

澤倫斯基不認：市郊戰鬥還在進行

不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）否認莫斯科當局的說法，他說：「今天我們不能說利西昌斯克在俄羅斯的控制之下，市郊正進行戰鬥。」

俄國國防部發表聲明說，部長蕭依古已向總統普亭報告，俄軍及當地分離分子已「完全控制利西昌斯克」，奪取該市就是「解放盧甘斯克人民共和國」。

紐約時報報導，推特上流傳的畫面顯示，俄軍拿著旗幟在看似利西昌斯克市政府的建築物附近拍照，高喊「利西昌斯克是我們的」。這些俄軍表情相當輕鬆，似已肅清城內烏軍。

烏克蘭國防部發言人薩克說，俄軍尚未「完全控制」，即使盧甘斯克淪陷，頓巴斯戰事也還沒完，烏軍仍掌握頓巴斯要城，而且伺機反攻。

烏俄之戰傳重大轉折。俄軍3日宣布已完全控制烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個主要據點利...
烏俄之戰傳重大轉折。俄軍3日宣布已完全控制烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個主要據點利西昌斯克市。圖為利西昌斯克市的一名受到驚嚇的婦女。(美聯社)

華府智庫簡報：烏軍從利西昌斯克撤退

華府智庫戰爭研究所多名分析家在簡報上指出：「烏軍似乎從利西昌斯克小心撤退，因為俄軍2日已占領這座城市。」他們的判斷依據是有影片顯示，俄軍在利西昌斯克北部和東部城區漫步，意味當地幾乎沒有或完全沒有烏軍。影片包括社群網站影像，而且用網際網路定位技術核實拍攝地點。

在俄國宣布奪得利西昌斯克之前，盧甘斯克州州長蓋戴在Telegram寫道：「俄軍正在利西昌斯克鞏固陣地，他們用讓人無法理解的殘酷手段攻擊這個城市。」

俄軍2月24日入侵烏克蘭，在首都基輔周邊遭遇激烈抵抗後撤離，轉而專注奪取烏東頓巴斯地區，也就是盧甘斯克和頓內次克兩州。從2014年起，這兩地部分由親俄分離主義分子掌控，亟欲併入俄國。普亭2月21日宣布，承認烏克蘭東部頓內次克、盧甘斯克為主權獨立共和國。

另外，俄羅斯靠近烏克蘭邊境的城市貝爾哥羅德3日發生多起爆炸，至少造成三人喪命，數十棟住宅受損。俄羅斯貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫在Telegram發文稱，位在俄烏邊界以北約40公里的貝爾哥羅德市至少11棟住宅大樓和39棟民宅受損，其中五棟被摧毀。至少四人受傷，其中二人住院，包括一名十歲男童。

烏國南部遭占領的梅利托波爾市一處俄軍基地也遭到烏軍砲擊逾30次。

烏克蘭 盧甘斯克 俄國

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