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國慶日長周末 1天取消604航班 運輸部長「棄守」領補償

編譯潘勛／綜合2日電
1日全國各機場就有多達249萬名旅客踴入，打破新冠疫情前紀錄，航空公司應接不暇。圖為旅客在航班取消後，前往捷藍航空要求改搭航班。(歐新社)
1日全國各機場就有多達249萬名旅客踴入，打破新冠疫情前紀錄，航空公司應接不暇。圖為旅客在航班取消後，前往捷藍航空要求改搭航班。(歐新社)

進入國慶日長周末，官方數據指出1日全國各機場出現約249萬名旅客通過安全檢查門，打破新冠疫情前同比紀錄；航空公司應接不暇，截至2日下午已取消604航班，2879航班延遲；原本呼籲業者要竭力營運的運輸部長布塔朱吉自己都告「棄守」，由航空公司取得112元補償費而放棄搭機，呼籲其他民眾以他為榜樣。

美聯社2日報導，搭機旅客數量大增，顯示休閒遊客不因機票價格大漲、新冠疫情沒消散、班機延遲甚至取消，而壞了遊興；1日搭機民眾人數較去年同一天增加13%，也打破2019年國慶日前星期五搭機人數的235萬人紀錄。

跡象顯示美國民航業已恢復到近乎疫情前水準，截至1日前的七天，平均通過國內機場安檢門的人數為233萬，據聯邦運輸安全局(TSA)指出，這個數字接近2019年同期的日均238萬。

但各航空公司碰到機組人員短絀等一堆難題，要因應遊客大增十分吃力，出現許多波班機延遲及取消，讓不少民眾的度假計畫，變成噩夢般的煎熬；許多航空公司如達美、西南及捷藍的因應之道，是縮減今年夏季航班，使用平均機體較大客機載運更多人，同時絞盡腦汁求才訓練。

飛航網站FlightAware指出，雷雨風暴也來添亂，影響到東岸及部分中西部地區；截至2日晚間出現近4000航班延遲、600多班次取消。

每日郵報2日報導，美國航空界目前的手忙腳亂被戲稱為「航空末日」(Airmageddon)，運輸部長布塔朱吉都發推文宣告認輸，指航空公司已推出哩程等賠償計畫，自己就因班機取消而拿到112.07元補償；「航空公司有時提供點數或哩程來賠償，但各位有權因班機被取消而要求現金賠償。」

布希政府責備航空界，說它們疫情期間收到數十億元的振興補貼，維持營運於不倒，現在有責任遵守事先公布的航班預定表。航空業公會美國航空協會怪罪是聯邦航空總署(FAA)造成班機延誤，布塔朱吉表不敢苟同，指絕大多數班機慢分誤時或取消，與飛航管制單位無關。

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