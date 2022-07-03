通膨影響消費 餐廳調降外帶價 賣場盡量不轉嫁消費者

通膨衝擊消費者支出，國慶長周末期間，一些民眾放棄出遊和上餐館，自己在家烤牛排。(Getty Images)

餐廳及超市面對通貨膨脹帶動物價上漲的雙重壓力，各出奇招吸引對價格敏感的顧客上門消費。

華爾街 日報報導，餐廳菜單與雜貨店貨架商品價格調漲，許多民眾選擇在家開伙以節省開銷，餐廳業者則調整產品因應。

今年，美國消費者面臨40多年來最高的通膨，且籠罩在可能的經濟衰退陰影下。

卡夫亨氏(Kraft Heinz)表示，消費者日常用品價格同比2019年成長約14%，該公司已表示今年會再調漲部分商品的價格。

業界高層警告，消費者可能會逐漸對糧食價格漲價變得更敏感，這可能導致顧客減少購物或選擇便宜貨。

卡夫亨氏執行長帕特里西奧(Miguel Patricio)28日在華爾街日報舉辦的「全球糧食論壇」(Global Food Forum)表示，「我們不盡然樂意漲價，這對消費者壓力很大。」

帕特里西奧表示，當前通膨高漲與過去情況不同，因為商品全面漲價，不只是一、兩樣商品或單一公司受影響。

消費者過去兩年改變消費習慣，受新冠肺炎居家避疫和政府發放紓困金 影響，部分人更捨得購買高價雜貨並網購食物。

業界高層表示，隨著糧食、燃料及日常用品價高漲，消費者轉向購買廉價品牌，在家用餐而不是上餐廳，或以其他方式節省糧食開銷。

全食(Whole Foods)營銷長比謝爾(Jason Buechel)說：「我們看到小轉變，如部分消費者會購買便宜魚種。」

亞馬遜 (Amazon)旗下的全食多年來致力粉碎雜貨價格超過預期的概念，9月可望升任全食執行長的比謝爾說，全食小心應對，不要把漲價轉嫁給消費者。

他說：「我們與供應商合作，確保以低價買進消費者需要的高品質的產品。」

餐廳則各出奇招，芝加哥燒烤店Girl & The Goat老闆與行政主廚史蒂芬妮·伊扎德(Stephanie Izard)表示，她因為成本提高而調漲店內用餐價格，但調降餐車Little Goat的外帶餐點價格。

紐約餐廳Crafted Hospitality老闆既主廚柯里奇歐(Tom Colicchio)則說，顧客現在願意付更多錢上餐館，但他擔心報復性消費無法持久。

柯里奇歐說，「我不知道人們還願意付高價多久，尤其是我們可能面臨衰退」，若有越來越多外食者因此不再內用，會有更多餐廳倒閉。