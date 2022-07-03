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通膨讓麥當勞取消1元飲料 總公司建議保留 加盟店不理

編譯周芳苑／綜合2日電
麥當勞加盟店陸續取消以一元價格提供任何尺寸汽水和其他冷飲的特惠。(路透)
麥當勞加盟店陸續取消以一元價格提供任何尺寸汽水和其他冷飲的特惠。(路透)

麥當勞(McDonald's)銷售主力「一元飲料」飽受通貨膨漲威脅，加盟店紛紛停止這項優惠。

麥當勞加盟店陸續取消以一元提供任何尺寸汽水和其他冷飲的特惠；總公司建議保留，但加盟店負責人最近投票決定取消。

從芝加哥到田納西州的加盟店老闆已經或即將把飲料價格提高幾毛錢。知情人士稱，麥當勞全美56個市場中，16個餐廰合作社(restaurantcoops)5月投票決定主推超值餐點(valuemenu)、而非一元飲料，自然停止一元飲料優惠。

麥當勞總部稱，加盟店可自行訂價、靈活促銷。

麥當勞「一元飲料」行之有年，2008年金融危機、新冠疫情等嚴峻挑戰下都未曾取消，女演員卡靈(Mindy Kaling)代言打廣告、該公司也在投資人面前宣揚。

這項標誌性特惠喊停讓長期粉絲傷透了心。

伊利諾伊州23歲零售工人穆尼奧斯(DamienMunoz)上周注意到一家麥當勞店面的飲料價格變了，小杯汽水維持一元，中、大杯各漲至1.39和1.69元，之後查看其他分店，價格也調整，他希望很快恢復。

麥當勞仍在某些市場以應用程式限時促銷的方式提供一元飲料。

速食連鎖店長期靠超值餐點吸引顧客，但今年成本上升，維持促銷很吃力。

麥當勞2002年起推出一元菜單，由時任商人的前總統川普(DonaldTrump)代言廣告一元麥香雞(McChicken)；約2008年起在夏季某些地區推廣一元冷飲，不景氣時持續吸引顧客。

2010年左右，麥當勞說服加盟店提供各尺寸飲料促銷、促銷期拉長，唯一汽水供應商可口可樂(Coca-Cola)也參與。

2017年起，麥當勞為提高銷售額而全年提供價格為一元的各尺寸冷飲。麥當勞及加盟店斥資大打廣告，消費者開始將其視為麥當勞主食。

去年底麥當勞通知加盟店，食品和原料隔年恐大漲，3月該店稱，今年食品和紙張成本料將上升10%至12%、各店約增10萬6000至12萬4000元，勞力成本也上升。

麥當勞 投票 可口可樂

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