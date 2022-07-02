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撤離時在機場失散 阿富汗8歲童10個月後終抵加州團圓

記者胡玉立／綜合報導

十個月前在阿富汗喀布爾機場與母親手牽手準備撤離時，不幸被混亂人潮衝散的八歲大男孩詹姆斯(James)，上周幸運抵達加州與美籍父親穆罕默德(Mohammad)、母親及弟弟全家團聚。穆罕默德說，詹姆斯上周和他叔叔飛抵華府杜勒斯國際機場後，他上前緊緊擁抱兒子，大家高興地倒在地上哭了起來；就連陪同的邊境安全部門人員也感動拭淚。「詹姆斯很高興，非常高興」，穆罕默德說。

持續追蹤報導阿富汗撤僑離散家庭故事的華爾街日報指出，兩名陌生人發現詹姆斯獨自在喀布爾機場外的人行道哭泣，把他帶回家。美國志工團「阿爾戈特遣部隊」(Task Force Argo)10月帶著詹姆斯搭包機從阿富汗飛往阿拉伯聯合大公國；詹姆斯和叔叔在那裡等了幾個月，才得以繼續前往加州。

在神學士奪取政權、美國撤離阿富汗最後兩周，數以千計家庭在父母準備撤至美國時離散，人數不詳的阿富汗兒童面臨類似詹姆斯的處境。美國衛生公眾服務部稱，陸續有約1500多名阿富汗兒童在無父母陪伴情況下抵美。數據顯示，已有逾100名兒童與母親或父親團聚，五分之一仍在政府照顧下；多數兒童被安置在親友家。

國務院表示，政府正在開發識別系統協助在撤僑期間失散的家庭團圓。知情人士透露，國務院估計有16萬簽證申請人和家庭成員被遺留在阿富汗，還有數千人在撤離或越過阿富汗邊境逃往鄰國後，分散在世界各地。

穆罕默德、詹姆斯和他叔叔上周團圓後，先去華府觀光，參觀了白宮和戰爭紀念館，然後搭晚班航班飛往加州新家。穆罕默德帶詹姆斯第一次品嚐美式早餐，他點了兒子從未吃過的燻鮭魚和酪梨；「這是魚？」詹姆斯疑惑地問，他一邊戳著粉紅色的魚肉，一邊試著吃魚肉旁邊的東西；最後點了普通雞蛋吃。

穆罕默德表示，詹姆斯變得非常瘦，很難入睡，也似乎很容易受到驚嚇，他很擔心詹姆斯因為所受的磨難受到創傷，他打算透過諮商協助詹姆斯和家人走出這段遭遇。

詹姆斯的母親比比(Bibi) 帶著詹姆斯的弟弟在加州機場迎接他。穆罕默德全家目前和兄弟住在一起，準備找租處。比比已開始上英語課，穆罕默德仍在尋找全職工作；他目前在朋友的租賃管理公司兼職。他也決心要實現自己對詹姆斯的承諾，要帶兒子去好萊塢。

阿富汗 加州 機場

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