俄暗示：用WNBA球星 換囚「死亡商人」軍火商

女子職籃WNBA球星格林納1日在莫斯科郊外一法庭出庭，俄方希望通過換囚方式讓她回美。(歐新社)

美國女子職籃WNBA球星格林納(Brittney Griner)今年2月入境莫斯科機場時，行李內被查出攜帶大麻油(hashish oil)而遭逮捕。有「死亡商人」(Merchant of Death)之稱的俄羅斯 軍火商布特(Viktor Bout)遭控密謀販毒武器給計畫屠殺美國人的買家，被美國法院判處在聯邦監獄坐牢25年。

根據媒體報導，克里姆林宮似乎想把格林納與布特案件做為交換籌碼，與拜登 政府展開交涉，讓兩名當事人都能獲釋。

拜登目前面臨要求營救格林納的輿論壓力，國務院 今年5月指出，格林納遭到「不當羈押」。數十個代表少數族裔、女性及男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)社群的團體，上周共同致函拜登，呼籲拜登政府盡快與俄方達成協議，讓格林納能夠立刻平安返回美國。

美俄關係因為俄烏戰爭陷入緊張之際，克里姆林宮希望拿格林納做為與美方交涉的籌碼。然而，拜登政府擔心換囚可能讓海外美國人成為遭到逮捕或綁架的目標，讓類似布特的惡名昭彰人物獲釋也顯得牽強。

格林納庭訊已於1日展開，下次出庭日期為7日。

布特在紐約的辯護律師希索(Steve Zissou)受訪時說，俄羅斯官員正在大力遊說，爭取讓布特獲釋。布特兜售包括防空飛彈在內的武器給佯裝「哥倫比亞革命軍」(Revolutionary Armed Forces of Colombia，FARC)成員的聯邦調查探員，2011年被法院定罪。

希索表示，今年6月在華府與俄羅斯駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov)見面，安托諾夫告知讓布特獲釋是俄羅斯政府希望處理的優先事項。

希索表示：「在與美方的溝通過程中，俄方清楚表達，如果以後還希望換囚的話，美方最好以務實態度面對布特案。」他說：「我的感覺是，除非布特能被送回家，否則被扣押在俄羅斯的美國人，沒有一個能夠回家。」

對於是否有換囚打算，美國官員不願證實，也拒絕透露是否可能同意讓布特出獄。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)日前表示：「以不當羈押當做談判籌碼，等於對正在海外旅行、工作、生活的所有民眾，都構成威脅。」