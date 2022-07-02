我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

俄暗示：用WNBA球星 換囚「死亡商人」軍火商

記者顏伶如／綜合報導
女子職籃WNBA球星格林納1日在莫斯科郊外一法庭出庭，俄方希望通過換囚方式讓她回美。(歐新社)
女子職籃WNBA球星格林納1日在莫斯科郊外一法庭出庭，俄方希望通過換囚方式讓她回美。(歐新社)

美國女子職籃WNBA球星格林納(Brittney Griner)今年2月入境莫斯科機場時，行李內被查出攜帶大麻油(hashish oil)而遭逮捕。有「死亡商人」(Merchant of Death)之稱的俄羅斯軍火商布特(Viktor Bout)遭控密謀販毒武器給計畫屠殺美國人的買家，被美國法院判處在聯邦監獄坐牢25年。

根據媒體報導，克里姆林宮似乎想把格林納與布特案件做為交換籌碼，與拜登政府展開交涉，讓兩名當事人都能獲釋。

拜登目前面臨要求營救格林納的輿論壓力，國務院今年5月指出，格林納遭到「不當羈押」。數十個代表少數族裔、女性及男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)社群的團體，上周共同致函拜登，呼籲拜登政府盡快與俄方達成協議，讓格林納能夠立刻平安返回美國。

美俄關係因為俄烏戰爭陷入緊張之際，克里姆林宮希望拿格林納做為與美方交涉的籌碼。然而，拜登政府擔心換囚可能讓海外美國人成為遭到逮捕或綁架的目標，讓類似布特的惡名昭彰人物獲釋也顯得牽強。

格林納庭訊已於1日展開，下次出庭日期為7日。

布特在紐約的辯護律師希索(Steve Zissou)受訪時說，俄羅斯官員正在大力遊說，爭取讓布特獲釋。布特兜售包括防空飛彈在內的武器給佯裝「哥倫比亞革命軍」(Revolutionary Armed Forces of Colombia，FARC)成員的聯邦調查探員，2011年被法院定罪。

希索表示，今年6月在華府與俄羅斯駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov)見面，安托諾夫告知讓布特獲釋是俄羅斯政府希望處理的優先事項。

希索表示：「在與美方的溝通過程中，俄方清楚表達，如果以後還希望換囚的話，美方最好以務實態度面對布特案。」他說：「我的感覺是，除非布特能被送回家，否則被扣押在俄羅斯的美國人，沒有一個能夠回家。」

對於是否有換囚打算，美國官員不願證實，也拒絕透露是否可能同意讓布特出獄。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)日前表示：「以不當羈押當做談判籌碼，等於對正在海外旅行、工作、生活的所有民眾，都構成威脅。」

拜登 俄羅斯 國務院

上一則

撤離時在機場失散 阿富汗8歲童10個月後終抵加州團圓

下一則

國會暴亂「搶方向盤」證詞 衝擊川普再戰2024

延伸閱讀

拜登警告：紅州可能逮捕跨州墮胎婦 聯邦將供墮胎藥

拜登警告：紅州可能逮捕跨州墮胎婦 聯邦將供墮胎藥
內有高通膨、外有烏俄戰 民調：71%不希望拜登連任

內有高通膨、外有烏俄戰 民調：71%不希望拜登連任
最高院否決EPA權力 重創拜登對抗氣候變遷工具

最高院否決EPA權力 重創拜登對抗氣候變遷工具
美加碼8億軍援 拜登：挺烏克蘭 直到俄國被擊敗

美加碼8億軍援 拜登：挺烏克蘭 直到俄國被擊敗

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%