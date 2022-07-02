質疑交貨延期 共和黨議員促提供對台重大軍售進度

為強化國會監督，眾院共和黨 議員正推動法案要求拜登政府必須提供對台灣重大軍售進度詳情，供國會了解。目前讓台灣取得所需武器、抵禦中國可能進犯，迫切感日益升高；美國軍武供應鏈因軍援烏克蘭 而吃緊，壓迫到軍售台灣的交貨期，共和黨認為有必要多多了解。

有線電視新聞網(CNN)1日報導，本案由兩位共和黨參議員金映玉(Young Kim，加州)及麥考爾(Michael McCaul，德州)共同提出；對台軍售價值數億元，國會認為需要取得最新詳情；國會助理說，此舉是想了解美國軍武交貨給台灣為何延誤，當局可有設想解方加速交貨。

國會助理也表示，共和黨眾議員詢問行政當局某些軍武交貨當前狀況，未獲得答案，讓他們感到沮喪；金映玉表示，提出「武器出口交付解決方案」(Arms Exports Delivery Solutions Act)法案，是因中國著眼於升高挑釁，故想確保台灣等東亞盟國已下單採買的國防武器，交期進度要盡可能有紀錄、有效率。

今年稍早傳出美國售台的戰機因烏俄戰事將優先提供烏克蘭，使可能延後交給台灣。

麥考爾表示，國會批准軍售台灣，交期卻告延誤，實削弱美國嚇阻中國進攻台灣的能力；面對中國升高對台灣的文攻武嚇，這一點更令人關切。

俄羅斯侵略烏克蘭，添增讓台灣及東亞盟國取得美製武器的迫切感；國務院 雖表示烏俄戰爭對軍售台灣並無影響，但相關人士憂心俄烏戰爭讓美國軍工複合體受到的壓力日益升高。

新提法案要求國防部長及國務卿2023年3月前向國會報告以下詳情：價值2500萬元以上的售台、日、南韓軍武，其預估交期；軍售澳洲及紐西蘭自2017年10月也獲國會批准，但迄未完成，兩部門必須解釋任何交期延誤原因，提出如何加速交貨計畫。最後，兩部門的報告另得描述跨部門正在做什麼，支援運作能力，要有系統及特定行動，加速交貨給台灣。

共和黨要求取得軍售多國最新進度的理由，在他們認為美國與這些國家的結盟，對於形塑美國如何因應中國可能侵台，至關重大。

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)本周指出，中國國家主席習近平顯然把統一台灣視為目標，正在計算武力奪取台灣的可能性，就算武統並非所願也要做。