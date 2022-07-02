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質疑交貨延期 共和黨議員促提供對台重大軍售進度

編譯潘勛／綜合1日電

為強化國會監督，眾院共和黨議員正推動法案要求拜登政府必須提供對台灣重大軍售進度詳情，供國會了解。目前讓台灣取得所需武器、抵禦中國可能進犯，迫切感日益升高；美國軍武供應鏈因軍援烏克蘭而吃緊，壓迫到軍售台灣的交貨期，共和黨認為有必要多多了解。

有線電視新聞網(CNN)1日報導，本案由兩位共和黨參議員金映玉(Young Kim，加州)及麥考爾(Michael McCaul，德州)共同提出；對台軍售價值數億元，國會認為需要取得最新詳情；國會助理說，此舉是想了解美國軍武交貨給台灣為何延誤，當局可有設想解方加速交貨。

國會助理也表示，共和黨眾議員詢問行政當局某些軍武交貨當前狀況，未獲得答案，讓他們感到沮喪；金映玉表示，提出「武器出口交付解決方案」(Arms Exports Delivery Solutions Act)法案，是因中國著眼於升高挑釁，故想確保台灣等東亞盟國已下單採買的國防武器，交期進度要盡可能有紀錄、有效率。

今年稍早傳出美國售台的戰機因烏俄戰事將優先提供烏克蘭，使可能延後交給台灣。

麥考爾表示，國會批准軍售台灣，交期卻告延誤，實削弱美國嚇阻中國進攻台灣的能力；面對中國升高對台灣的文攻武嚇，這一點更令人關切。

俄羅斯侵略烏克蘭，添增讓台灣及東亞盟國取得美製武器的迫切感；國務院雖表示烏俄戰爭對軍售台灣並無影響，但相關人士憂心俄烏戰爭讓美國軍工複合體受到的壓力日益升高。

新提法案要求國防部長及國務卿2023年3月前向國會報告以下詳情：價值2500萬元以上的售台、日、南韓軍武，其預估交期；軍售澳洲及紐西蘭自2017年10月也獲國會批准，但迄未完成，兩部門必須解釋任何交期延誤原因，提出如何加速交貨計畫。最後，兩部門的報告另得描述跨部門正在做什麼，支援運作能力，要有系統及特定行動，加速交貨給台灣。

共和黨要求取得軍售多國最新進度的理由，在他們認為美國與這些國家的結盟，對於形塑美國如何因應中國可能侵台，至關重大。

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)本周指出，中國國家主席習近平顯然把統一台灣視為目標，正在計算武力奪取台灣的可能性，就算武統並非所願也要做。

共和黨 烏克蘭 國務院

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