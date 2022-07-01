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今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

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布林肯批香港民主自由不再 50年不變落空

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯。(本報資料照片)
美國國務卿布林肯。(本報資料照片)

7月1日為香港主權移交25周年，國務卿布林肯(Antony Blinken)透過聲明表示，這是中華人民共和國承諾「一國兩制」框架下香港自治50年不變的中間點，但香港和北京當局很明顯地不再將民主參與、基本自由和新聞獨立視為願景的一部分。

反送中 多數被拘逾年

布林肯細數，2019年數百萬名香港人上街反送中，北京以「訂立國安法」作為回應；北京與香港當局關押反對派，甚至多數被拘者超過一年；港府突擊檢查獨立媒體組織，關閉博物館並移除公共藝術裝置，弱化民主機構，延後選舉等。

布林肯表示，香港當局的一切作為都是為了免除其對港人所做的承諾，美國與香港人民堅定地站在一起，呼應港人要求，恢復應許的自由。

白宮國家安全會議發言人華森(Adrienne Watson)發表聲明指出，眼看香港民主制度瓦解、司法面臨前所未有的壓迫、學術和新聞自由遭扼殺等現況，已不期待香港還能有下一個25年的自治。

美再籲尊重香港基本法

華森呼籲中華人民共和國遵守國際義務；在新特首李家超就職前，美國重申呼籲香港領導階層尊重香港基本法，尊重港人受到保護的權利與自由。

華森說，1日也是中國「國家安全法」實施兩周年，這部法律的強勢落實抹殺了香港任何有意義的政治反對力量，扼殺了異議。其結果是，如今幾乎所有香港支持民主的政治人士不是在獄中候審，就是在海外流亡。反對政府議程的非政府組織、工會團體和人權組織因擔心政府報復而被迫解散或離開。中國對香港的政策也撼動了香港的機構、規則和制度，這些是對香港的國際信心的基礎—也是香港作為一個經濟中心的基石。

眾議員要求釋放政治犯

聯邦眾院外交委員會首席議員麥考爾(Michael McCaul)也發表聲明表示，中共在25年前簽署要求其尊重港人自由與民主生活方式的國際條約，但中共踐踏這項承諾，摧毀了香港的自由與自治；他強烈敦促中共尊重港人的普遍自由，釋放政治犯，回到其在中英聯合聲明中所承諾的義務。

香港 北京 布林肯

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