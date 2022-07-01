我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

2000年後…至少90名國會前議員為土耳其、中台等當說客

編譯徐薏茹／綜合30日電
聯邦參院外交委員會主席梅南德茲(右三)、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢(右四)等人今年4月訪台。（資料照片，來源：中華民國外交部）
聯邦參院外交委員會主席梅南德茲(右三)、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢(右四)等人今年4月訪台。（資料照片，來源：中華民國外交部）

華府智庫昆西研究所(Quincy Institute)一份報告顯示，自2000年以來，至少90位前國會議員以外國代理人(foreign agent)的身分從事遊說工作。

土耳其的外國利益吸引最多前國會議員，總計16位；南韓、台灣、沙烏地阿拉伯，以及中國的政府與團體緊隨其後。

該研究發現，一些知名前民主黨議員依照土耳其的利益要求執行「完全地法律影響工作」，包括前參院多數黨領袖達希爾(Tom Daschle)、前眾院多數黨領袖蓋哈特(Richard Gephardt)、前眾議員斯圖帕克(Bart Stupak)。

報告指出：「他們一起幫助土耳其努力影響美國對土耳其的武器政策，引渡流亡在美國的土耳其異議分子葛蘭(Fetullah Gulen)，鼓動人民保護部隊(People's Defense Units)的反方勢力，人民保護部隊是敘利亞庫德人為主的民兵組織，受到華府支持。」

拜登總統2021年4月宣布亞美尼亞大屠殺為種族滅絶時，曾聲明指出：「這些前民選官員與他們的公司有許多人還遊說反對美國承認亞美尼亞種族滅絕，警告種族滅絕議題的嚴重性對美國與土耳其關係構成潛在威脅。」

除了民主黨國會議員，前共和黨聯邦參議員維特(David Vitter)為中國影像監控公司「海康威HIKVISION」服務；前共和黨聯邦參議員科爾曼(Norm Coleman)曾擔任參院外交委員會(Senate Foreign Relations Committee)委員，卸任後轉為沙烏地阿拉伯皇家大使館(Royal Embassy of Saudi Arabia)代表；檔案顯示，「科爾曼在重建沙烏地阿拉伯的形象方面扮演核心角色。」

研究指出，資料裡的90位前議員中，49位為共和黨籍，41位為民主黨籍。

非營利政治監管組織「公開祕密」(Open Secrets)的分析發現，自2016年以來，中國在外國代理人登記的花費超過其他任何國家，研究指出：「光是過去四年，就有七位前國會議員代表他們的利益出面。」

研究員弗曼(Ben Freeman)表示，擔任國外代理人的前國會議員比他預期的還要多，他認為前國會議員與外國勢力合作有國家安全風險，這些前議員在國會任期內累積的敏感資訊可能會因此落入外國陣營手中。

民主黨 共和黨 沙烏地阿拉伯

上一則

9位大法官、6人保守派 最高法院保守主義新時代來臨

下一則

最高法院裁決：環保署限排越權…美東部分地區恐遭海水吞沒

延伸閱讀

拜登密集電話外交 北約再東擴 瑞典、芬蘭加入

拜登密集電話外交 北約再東擴 瑞典、芬蘭加入
戴維斯 篤定連任伊州第7區國會眾議員

戴維斯 篤定連任伊州第7區國會眾議員

土耳其「有條件」不擋入北約 引發瑞典反對派疑慮

土耳其「有條件」不擋入北約 引發瑞典反對派疑慮
土耳其不再反對瑞典芬蘭入北約 美示意支持F-16軍售

土耳其不再反對瑞典芬蘭入北約 美示意支持F-16軍售

熱門新聞

奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手