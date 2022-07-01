2000年後…至少90名國會前議員為土耳其、中台等當說客

聯邦參院外交委員會主席梅南德茲(右三)、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢(右四)等人今年4月訪台。（資料照片，來源：中華民國外交部）

華府智庫昆西研究所(Quincy Institute)一份報告顯示，自2000年以來，至少90位前國會議員以外國代理人(foreign agent)的身分從事遊說工作。

土耳其的外國利益吸引最多前國會議員，總計16位；南韓、台灣、沙烏地阿拉伯 ，以及中國的政府與團體緊隨其後。

該研究發現，一些知名前民主黨 議員依照土耳其的利益要求執行「完全地法律影響工作」，包括前參院多數黨領袖達希爾(Tom Daschle)、前眾院多數黨領袖蓋哈特(Richard Gephardt)、前眾議員斯圖帕克(Bart Stupak)。

報告指出：「他們一起幫助土耳其努力影響美國對土耳其的武器政策，引渡流亡在美國的土耳其異議分子葛蘭(Fetullah Gulen)，鼓動人民保護部隊(People's Defense Units)的反方勢力，人民保護部隊是敘利亞庫德人為主的民兵組織，受到華府支持。」

拜登總統2021年4月宣布亞美尼亞大屠殺為種族滅絶時，曾聲明指出：「這些前民選官員與他們的公司有許多人還遊說反對美國承認亞美尼亞種族滅絕，警告種族滅絕議題的嚴重性對美國與土耳其關係構成潛在威脅。」

除了民主黨國會議員，前共和黨 聯邦參議員維特(David Vitter)為中國影像監控公司「海康威HIKVISION」服務；前共和黨聯邦參議員科爾曼(Norm Coleman)曾擔任參院外交委員會(Senate Foreign Relations Committee)委員，卸任後轉為沙烏地阿拉伯皇家大使館(Royal Embassy of Saudi Arabia)代表；檔案顯示，「科爾曼在重建沙烏地阿拉伯的形象方面扮演核心角色。」

研究指出，資料裡的90位前議員中，49位為共和黨籍，41位為民主黨籍。

非營利政治監管組織「公開祕密」(Open Secrets)的分析發現，自2016年以來，中國在外國代理人登記的花費超過其他任何國家，研究指出：「光是過去四年，就有七位前國會議員代表他們的利益出面。」

研究員弗曼(Ben Freeman)表示，擔任國外代理人的前國會議員比他預期的還要多，他認為前國會議員與外國勢力合作有國家安全風險，這些前議員在國會任期內累積的敏感資訊可能會因此落入外國陣營手中。