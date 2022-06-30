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81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

記者胡玉立／綜合報導
佛奇。（美聯社）
佛奇。（美聯社）

現年81歲的白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)表示，他兩周前新冠病毒檢測首度呈陽性反應後，接受了輝瑞(Pfizer) 抗新冠肺炎口服藥物Paxlovid治療，五天療程結束後快篩呈陰性，但後來他也出現了人們所謂的「Paxlovid復發」現象：新冠症狀重現、檢測再次呈陽性反應；目前他正接受第二個為期五天的Paxlovid療程，「所幸感覺還算不錯」。

新冠疫情兩年多來，佛奇一直是聯邦政府抗疫代言人，他染疫後接受口服藥物治療「陰轉陽」的狀況，堪稱華府政治圈最新、也最受矚目的染疫案例。

Paxlovid口服藥物是感染新冠病毒主要治療方法，去年12月經FDA緊急授權，用於預防檢測呈陽性的高危險群(包括未接種疫苗的人和老年人)罹患嚴重疾病的風險。

佛奇28日接受外交政策全球健康論壇(Foreign Policy Global Health Forum)遠距採訪時表示，他兩周前首次檢測呈陽性時，症狀非常輕微，當他開始覺得狀況變得較糟時，考慮到自己的年齡，開始接受為期五天的Paxlovid療程。佛奇說，其實除了疲勞和有點充血外，他感覺「很好」，接受五天Paxlovid療程後，快篩連續三天呈陰性，為預防起見，他決定再進行一次檢測，結果第四天發現自己再次呈陽性反應。

佛奇說：「這有點像人們說的『Paxlovid復發』。」次日他開始感覺「非常糟」，而且「症狀比剛開始出現時糟很多」。但佛奇表示，28日是他接受第二次Paxlovid五天療程的第四天，「所幸我感覺還算不錯；雖然不是完全沒症狀，但我已經沒有那種強烈生病的感覺了。」

聯邦疾病防治中心(CDC)5月已要求醫生注意復發報導越來越多的現象；所謂「復發」現象是指症狀重現或檢測「陰轉陽」，多在最初恢復後的二到八天內發生。衛生官員指出，症狀短暫復發，可能是新冠病毒感染現象的一部分，可能發生在某些人身上，無論是否接受Paxlovid治療或疫苗接種狀況如何。

衛生官員表示，雖然掌握的資訊仍有限，但現有數據顯示，大多數經歷復發患者不太可能患上重症。CDC表示，目前沒有證據顯示復發後有必要接受額外Paxlovid治療。在沒有額外抗病毒治療情況下，疾病復發和陽性檢測結果都在約三天內改善或解決。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)表示，「目前沒有證據顯示更長療程治療是有益的，也沒有證據顯示在完成一段療程後，對出現復發症狀患者重複Paxlovid療程是有益的。」

檢測 佛奇 疫苗

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