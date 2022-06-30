「保費可能增50%」 14民主黨州長 促延歐記健保補助

14位民主黨籍州長29日致函國會領袖，呼籲國會避免明年「可負擔健保」保費「災難性」上漲。圖為一家健保公司在舊金山市的推介會。(Getty Images)

CNBC新聞頻道報導，透過聯邦政府推出平台「健康保險交易市場」(Health Insurance Marketplace)獲得醫療保險 的民眾，要有心理準備明年保費 負擔可能增加，除非國會採取行動，同意延長補助；而14位民主黨籍州長29日為此致函國會領袖，呼籲國會避免明年「可負擔健保」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保 )保費「災難性」的上漲。

他們敦促延長去年升級的「歐記健保」補助金，作為拜登總統「美國救援法案」(American Rescue Plan)的一部分，該項目預計今年年底到期。

疫情期間，國會透過抵稅(tax credits)為「健康保險交易市場」提供保費補助，但實施效期只限2021年及2022年，屆滿即將失效。一旦保費補助取消，透過聯邦政府或州政府健保交易平台取得健保的1450萬名民眾中，約有1300萬人明年起保費將增加。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)副總裁考克斯(Cynthia Cox)說，當初計畫的預設版本為，擴大保費補助到了2022年底便將畫下句點。她說，平均來看，到時候參加民眾保費可能增加50%，某些民眾保費漲幅可能更大。

自雇者、無法透過雇主取得醫療保險的勞工透過「健康保險交易市場」取得保險時，絕大多數獲得保費折扣優惠。根據收入區分，某些民眾符合費用分擔(cost-sharing)補助資格，參加特定計畫時自付額(deductibles)、自付款(copays)都有補貼。

伊利諾州州長普利茨克(J.B. Pritzker)、加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州州長格雷琴·惠特默(Gretchen Whitmer)、新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)等人寫道：「我們敦促你們立即行動讓美國救援法案增加的補貼成為固定事項，以防止醫療保健範圍受到災難性侵蝕。」

給國會的信中也提到通貨膨脹：「在各級政府正積極尋找方法降低美國人民的花費之際，我們不能允許醫療成本上升的陰影為美國家庭帶來更多不確定性與壓力。」

CNBC新聞頻道報導，如果國會沒有延長保費補助抵稅辦法，接下來將恢復到家庭收入在貧窮線或貧窮線以下四倍的低收入族群，才有資格獲得保費補助。

「凱瑟家庭基金會」指出，保費補助期限屆滿之後，接下來保費增加幅度將依個人收入、年齡、居住地點及保費公司計算方式明年如何更改而訂。