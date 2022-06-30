我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

BA.4、BA.5成美主流病毒株 CDC估確診將逐周上升

編譯柯立偉／綜合29日電
BA.4與BA.5兩種Omicon變種新冠病毒的亞型變體已成為全美主要流行病毒株，迫使一些人出行仍戴口罩。(路透)
BA.4與BA.5兩種Omicon變種新冠病毒的亞型變體已成為全美主要流行病毒株，迫使一些人出行仍戴口罩。(路透)

據聯邦疾病防治中心(CDC)28日公布的最新統計數據，BA.4與BA.5兩種Omicon變種病毒的亞型變體現已成為全美主要流行病毒株，上周BA.4病毒占新增病例15.7%，BA.5病毒占36.6%，兩者合計共52.3%；CDC預估未來確診數量將逐周上升，因此雖然Omicron可能會在秋冬之際再度變異，專家會議仍建議聯邦食品暨藥物管理局(FDA)進一步開放民眾接種補強針。

由於BA.4與BA.5兩種病毒的疫苗逸脫性較強，因此從這兩種亞型變體首度在南非現蹤以來，短短六個月就成為主要病毒株，雖然受惠於普遍接種疫苗，人們對Omicron變種病毒及其亞型變體的免疫力顯著提升，但感染人數仍不斷增加；過去兩周新增住院患者以每日平均3萬1000名的速度增加，但各州每日死亡人數穩定維持在400例以下。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，目前主流型病毒株雖然高傳染、低死亡，但她仍覺得「每日平均250死」的數字仍然太高；她說：「在我看來，每天250人死亡仍太多；死亡的大部分都是老年人、原本就體弱多病或有慢性疾病，以及沒有接種疫苗的患者。」

因此，CDC與FDA近日批准五歲以下嬰幼兒接種疫苗及長照中心老年人接種第四劑補強針的政策，當然是阻止病毒進一步擴散的重要舉措，但由於BA.4和BA.5逃脫疫苗機制能力較強，且疫苗保護力會隨時間下降，公衛專家認為此舉只能讓五歲以下嬰幼兒在一定期間內即使感染也能免於重症或死亡，無法從根本上改變美國疫情的發展。

另一方面，雖然家用快篩劑結果的準確率經過兩年來的不斷發展漸有提升，但仍有為數不少的民眾回報偽陽性或偽陰性的問題；CDC就建議民眾，如果有明顯症狀如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，但快篩結果仍為陰性者，最好在間隔24至48小時後再驗一次；如果是與確診者密切接觸後快篩陰性，應間隔五天後再驗一次，若仍是陰性，相隔一至兩日再到醫院作核酸檢測(PCR)，如此才能確定自己究竟有沒有感染。

BA.4與BA.5兩種Omicon變種新冠病毒的亞型變體已成為全美主要流行病毒株...
BA.4與BA.5兩種Omicon變種新冠病毒的亞型變體已成為全美主要流行病毒株。圖為芝加哥一名男子在麥當勞接種疫苗。(路透)

疫苗 CDC 變種病毒

上一則

「保費可能增50%」 14民主黨州長 促延歐記健保補助

下一則

神父帶童跨州性虐 FBI追查50年前紐奧良教會性侵案

延伸閱讀

重複確診風險愈來愈高 紐約歌手打了補強針 仍3度染疫

重複確診風險愈來愈高 紐約歌手打了補強針 仍3度染疫
FDA：猴痘疑似接觸者 皆可打Jynneos疫苗

FDA：猴痘疑似接觸者 皆可打Jynneos疫苗
中國生產全球首款凍乾新冠疫苗 進入臨床階段

中國生產全球首款凍乾新冠疫苗 進入臨床階段
防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯