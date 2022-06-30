BA.4、BA.5成美主流病毒株 CDC估確診將逐周上升

BA.4與BA.5兩種Omicon變種新冠病毒的亞型變體已成為全美主要流行病毒株，迫使一些人出行仍戴口罩。(路透)

據聯邦疾病防治中心(CDC )28日公布的最新統計數據，BA.4與BA.5兩種Omicon變種病毒 的亞型變體現已成為全美主要流行病毒株，上周BA.4病毒占新增病例15.7%，BA.5病毒占36.6%，兩者合計共52.3%；CDC預估未來確診數量將逐周上升，因此雖然Omicron可能會在秋冬之際再度變異，專家會議仍建議聯邦食品暨藥物管理局(FDA)進一步開放民眾接種補強針。

由於BA.4與BA.5兩種病毒的疫苗 逸脫性較強，因此從這兩種亞型變體首度在南非現蹤以來，短短六個月就成為主要病毒株，雖然受惠於普遍接種疫苗，人們對Omicron變種病毒及其亞型變體的免疫力顯著提升，但感染人數仍不斷增加；過去兩周新增住院患者以每日平均3萬1000名的速度增加，但各州每日死亡人數穩定維持在400例以下。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，目前主流型病毒株雖然高傳染、低死亡，但她仍覺得「每日平均250死」的數字仍然太高；她說：「在我看來，每天250人死亡仍太多；死亡的大部分都是老年人、原本就體弱多病或有慢性疾病，以及沒有接種疫苗的患者。」

因此，CDC與FDA近日批准五歲以下嬰幼兒接種疫苗及長照中心老年人接種第四劑補強針的政策，當然是阻止病毒進一步擴散的重要舉措，但由於BA.4和BA.5逃脫疫苗機制能力較強，且疫苗保護力會隨時間下降，公衛專家認為此舉只能讓五歲以下嬰幼兒在一定期間內即使感染也能免於重症或死亡，無法從根本上改變美國疫情的發展。

另一方面，雖然家用快篩劑結果的準確率經過兩年來的不斷發展漸有提升，但仍有為數不少的民眾回報偽陽性或偽陰性的問題；CDC就建議民眾，如果有明顯症狀如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，但快篩結果仍為陰性者，最好在間隔24至48小時後再驗一次；如果是與確診者密切接觸後快篩陰性，應間隔五天後再驗一次，若仍是陰性，相隔一至兩日再到醫院作核酸檢測(PCR)，如此才能確定自己究竟有沒有感染。