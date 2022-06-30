重複確診風險日增 紐約歌手打了補強針 仍3度染疫

31歲的紐約女歌手艾利卡·曼奇尼2020年以來三度確診新冠肺炎，顯示部分人重複感染的風險漸增。(美聯社)

感染過新冠肺炎後還會持續感染嗎？紐約31歲女歌手艾利卡·曼奇尼(Erica Mancini)就在前年3月、去年12月和今年5月三度確診；專家表示，隨著疫情 持續和病毒演化，部分人重複感染的風險愈來愈高。

曼奇尼接種疫苗 和補強針仍三度確診，「知道我可能永遠被感染，我都傻眼了，我不想一、兩個月就生病一次。」

醫療專家警告，重複感染的情況會隨著疫情持續和病毒演化而更常見，部分人可能確診逾兩次。

尚無完整數據探究染疫逾兩次的病例，但部分州收集重複染疫者資訊；紐約共580萬名染疫者中，有27萬7000人重複感染，實際數據更高，因為許多居家篩檢者未通報。

部分公眾人物近期也重複染疫，如衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)二度染疫，共和黨聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)三度驗出陽性，這三人都打過疫苗，杜魯多已接種補強針。

斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)所長托波爾(Eric Topol)指出，「之前沒聽說，但最近(二度甚至四度確診)愈來愈常見，若疏於防疫會看到更多病例」。

專家解釋，確診及接種疫苗獲得的抗體隨時間減弱，讓人們陷入染疫風險，且病毒演化，傳染力更強；英國研究顯示，變種病毒Omicron 的重複染疫風險是Delta的七倍。

科學家表示，Omicron較可能繞過染疫或經疫苗獲得的抗體，尤其是在Omicron疫情初期；公衛官員已考慮是否修改補強針的配方以因應變種病毒。

曼奇尼首次染疫時與未婚夫都發燒且病了兩周，她當初未做篩檢，兩個月後的抗體檢測顯示她曾染疫。她說：「當時很恐怖，病毒很新且我們知道有人病歿。」

曼奇尼去年春季接種輝瑞(Pfizer)疫苗，孰料又在Omicron疫情嚴重時染疫；她說，此次症狀較輕，卻是「此生喉嚨最痛的一次」，伴隨鼻塞、流鼻水和咳嗽。

她病癒後接種莫德納(Moderna)補強針，不料三度確診，症狀有鼻竇炎、腦霧、頭暈和疲勞。

曼奇尼沒有宿疾，她購物和搭地鐵時會戴口罩，但上台表演時不會戴。她說：「我是歌手，會在擁擠的小酒吧駐唱，有些店家沒做太多消毒，我接觸很多人；這是我過去幾年付出的代價，也是我賺錢的方式。」