我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

重複確診風險日增 紐約歌手打了補強針 仍3度染疫

編譯陳韻涵／綜合29日電
31歲的紐約女歌手艾利卡·曼奇尼2020年以來三度確診新冠肺炎，顯示部分人重複感染的風險漸增。(美聯社)
31歲的紐約女歌手艾利卡·曼奇尼2020年以來三度確診新冠肺炎，顯示部分人重複感染的風險漸增。(美聯社)

感染過新冠肺炎後還會持續感染嗎？紐約31歲女歌手艾利卡·曼奇尼(Erica Mancini)就在前年3月、去年12月和今年5月三度確診；專家表示，隨著疫情持續和病毒演化，部分人重複感染的風險愈來愈高。 

曼奇尼接種疫苗和補強針仍三度確診，「知道我可能永遠被感染，我都傻眼了，我不想一、兩個月就生病一次。」

醫療專家警告，重複感染的情況會隨著疫情持續和病毒演化而更常見，部分人可能確診逾兩次。

尚無完整數據探究染疫逾兩次的病例，但部分州收集重複染疫者資訊；紐約共580萬名染疫者中，有27萬7000人重複感染，實際數據更高，因為許多居家篩檢者未通報。

部分公眾人物近期也重複染疫，如衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)二度染疫，共和黨聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)三度驗出陽性，這三人都打過疫苗，杜魯多已接種補強針。

斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)所長托波爾(Eric Topol)指出，「之前沒聽說，但最近(二度甚至四度確診)愈來愈常見，若疏於防疫會看到更多病例」。

專家解釋，確診及接種疫苗獲得的抗體隨時間減弱，讓人們陷入染疫風險，且病毒演化，傳染力更強；英國研究顯示，變種病毒Omicron的重複染疫風險是Delta的七倍。

科學家表示，Omicron較可能繞過染疫或經疫苗獲得的抗體，尤其是在Omicron疫情初期；公衛官員已考慮是否修改補強針的配方以因應變種病毒。

曼奇尼首次染疫時與未婚夫都發燒且病了兩周，她當初未做篩檢，兩個月後的抗體檢測顯示她曾染疫。她說：「當時很恐怖，病毒很新且我們知道有人病歿。」

曼奇尼去年春季接種輝瑞(Pfizer)疫苗，孰料又在Omicron疫情嚴重時染疫；她說，此次症狀較輕，卻是「此生喉嚨最痛的一次」，伴隨鼻塞、流鼻水和咳嗽。

她病癒後接種莫德納(Moderna)補強針，不料三度確診，症狀有鼻竇炎、腦霧、頭暈和疲勞。

曼奇尼沒有宿疾，她購物和搭地鐵時會戴口罩，但上台表演時不會戴。她說：「我是歌手，會在擁擠的小酒吧駐唱，有些店家沒做太多消毒，我接觸很多人；這是我過去幾年付出的代價，也是我賺錢的方式。」

31歲的紐約女歌手艾利卡·曼奇尼2020年以來三度確診新冠肺炎，顯示部分人重複感...
31歲的紐約女歌手艾利卡·曼奇尼2020年以來三度確診新冠肺炎，顯示部分人重複感染的風險漸增。(美聯社)

疫苗 疫情 Omicron

上一則

長期性侵多名女粉絲 R&B歌手凱利判30年 受害人多非裔

下一則

首位非裔女大法官 傑克森接替布萊爾 今宣誓就職

延伸閱讀

重複確診風險愈來愈高 紐約歌手打了補強針 仍3度染疫

重複確診風險愈來愈高 紐約歌手打了補強針 仍3度染疫
保守州紛紛禁墮胎 加拿大敞開雙臂歡迎

保守州紛紛禁墮胎 加拿大敞開雙臂歡迎
FDA：猴痘疑似接觸者 皆可打Jynneos疫苗

FDA：猴痘疑似接觸者 皆可打Jynneos疫苗
突為竹筴魚現身 陳時中嗆陸手段不當

突為竹筴魚現身 陳時中嗆陸手段不當

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯