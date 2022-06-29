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助「淫魔」性虐未成年少女、靠權勢噤聲 英名媛判20年

記者張聲肇／綜合報導
麥斯威爾(左)與前男伴「富豪淫魔」艾普斯坦(右)的檔案照。(路透)
麥斯威爾(左)與前男伴「富豪淫魔」艾普斯坦(右)的檔案照。(路透)

英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)為政商權貴人士，包括前男伴「富豪淫魔」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)仲介未成年女性提供性服務，28日遭聯邦法院判刑20年，另加罰款75萬元。

麥斯威爾被控六項罪名，去年12月29日法官裁定五項罪名成立，包括共謀性交易、運載少女參與非法性行為；檢方原本建議法官至少判麥斯威爾30年監禁。

檢方說，艾普斯坦生前得以性虐待少女數百次，沒有麥斯威爾的幫助，不可能做到；審判期間，24名證人指控麥斯威爾協助艾普斯坦在1994至2004年期間，挑選、訓練和玩弄未成年的少女，其中兩名女性作證說，艾普斯坦在她們年僅14歲時，就與她們發生性關係，麥斯威爾也在現場，還撫摸其中一人。

麥斯威爾穿著藍色囚服、戴著白色口罩出庭聆聽宣判；宣判前，助理檢察官艾利森‧莫烏(Alison Moe)陳述麥斯威爾將無知少女帶到艾普斯坦身邊，讓她們經歷「恐怖夢魘」的罪證，稱麥、艾兩人是「犯罪的夥伴」，「一起戕害這些孩子」，麥斯威爾顯然是「對別人的痛苦無感」的人。

麥斯威爾說她對這些受害人「感同身受」，說「碰到艾普斯坦是我一生最大的憾事。」她認為主犯是艾普斯坦，她未曾虐待任何人，希望法院對她定罪、判刑以及她自己「非比尋常的遭到關押」能夠多少替大家「帶來心理的平靜，最終了結」本案。

主審法官艾莉森‧奈森(Alison J. Nathan)強調，她是根據麥斯威爾本人而不是艾普斯坦的行為，判她20年徒刑。

受害人之一安妮‧法默( Annie Farmer)說，她和姊姊20年前就想公開這對淫魔伴侶的恐怖罪行，卻因為這兩人不斷威脅，並動用有權有勢的高層關係，迫使她們噤聲。

這些權勢者朋友包括前總統柯林頓、川普、英國的安德魯王子，被兩人利用來威脅利誘受害人上鉤並不得聲張；多數受害人把麥斯威爾描繪成「淫媒」。

奈森(Alison J. Nathan)說，判她重刑是因為要向世人表明，犯了像麥斯威爾那樣的罪的人，「必須受處罰」。

英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(右)28日穿著藍色囚服、戴著白色口罩出庭聆聽宣判。她被...
英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(右)28日穿著藍色囚服、戴著白色口罩出庭聆聽宣判。她被聯邦法院判刑20年，另加罰款75萬元。(美聯社)

艾普斯坦 英國 口罩

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