溺斃河流、橫死沙漠…美墨邊界8年來已有3000移民喪生

來自中南美的無證客要進入美國非常難難，路途危機重重。圖為一群無證客5月涉過格蘭德河後進美國境內，一名幼童喜極而泣。(Getty Images)

27日在德州傳出的至少51名偷渡客 死亡案更凸顯無證客偷渡危險重重的事實，他們可能溺斃、被殺或橫死沙漠，2014年以來近3000名偷渡客在過程中喪命，而且美墨邊界是全球移民最致命之處。

德州警方27日在聖安東尼奧(San Antonio)一輛棄置的18輪聯結卡車內發現數十具偷渡客屍體，死因不排除與高溫窒息相關，另有五人送醫後不治；此案成為美國史上死傷人數最慘重的移民悲劇，卻不是非法移民 冒險偷渡入境美國的第一宗慘案。

國際移民組織(IOM)報告指出，美墨邊境 是全球偷渡客最險惡的地區之一，死亡人數連年攀升。

IOM指出，偷渡客可能為了尋求更好的生活，躲避天災、暴力、貧困和不平等鋌而走險；IOM「失蹤移民計畫」自2014年以來紀錄至少2980名偷渡客命喪美墨邊境。

許多高風險的路徑可讓偷渡客避過嚴格的移民政策，如前總統川普2020年頒布的公衛第42條(Title 42)規定，基於防止新冠肺炎疫情擴散，迅速驅逐越境的無證客，包括尋求庇護者及無伴兒童。

聯邦海關與邊境保護局專員馬格諾斯(Chris Magnus)說：「聖安東尼奧事件駭人，這告訴焦急的移民，不要把性命交到罔顧人命的人蛇手上。」

除了缺乏道義的人蛇可能害死偷渡客外，不少移民也曾在德州格蘭德河(Rio Grande)溺斃，在墨西哥遇害，或在亞利桑納州沙漠中力竭身亡。

圖為一群主要來自尼加拉瓜的非法移民，今年5月20日試圖橫渡德州格蘭德河。(美聯社)

1994年「守門人行動」(Operation Gatekeeper)啟動後，非法移民在邊境死亡的案例頻傳，這項行動把非法移民隊伍從聖地牙哥逼往亞利桑納沙漠；當局每年耗費數十億元強化邊境安全，兩黨政府都難以避免偷渡客死亡的情況發生。

移民冒險入美的情況從未間斷，43歲的移民卡斯提洛(Jose Castillo)與妻小離開尼加拉瓜，他們選擇犧牲一個大人橫渡格蘭德河，只要兒子安全就好，幸運的是一家三口都安然抵美，這是少數歡喜結局。卡斯提洛說：「我們再也不回尼加拉瓜。」

45歲的埃西斯‧沛納(Isis Peña)與朋友逃離洪都拉斯，朋友鼓勵她非法入美，沛納起初拒絕，但在接獲朋友安然抵達聖安東尼奧的電話後決定挺身走險；她隔天試圖入境，卻被官員逮個正著並依公衛第42條逐回墨西哥。