我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

溺斃河流、橫死沙漠…美墨邊界8年來已有3000移民喪生

編譯陳韻涵／綜合28日電
來自中南美的無證客要進入美國非常難難，路途危機重重。圖為一群無證客5月涉過格蘭德河後進美國境內，一名幼童喜極而泣。(Getty Images)
來自中南美的無證客要進入美國非常難難，路途危機重重。圖為一群無證客5月涉過格蘭德河後進美國境內，一名幼童喜極而泣。(Getty Images)

27日在德州傳出的至少51名偷渡客死亡案更凸顯無證客偷渡危險重重的事實，他們可能溺斃、被殺或橫死沙漠，2014年以來近3000名偷渡客在過程中喪命，而且美墨邊界是全球移民最致命之處。

德州警方27日在聖安東尼奧(San Antonio)一輛棄置的18輪聯結卡車內發現數十具偷渡客屍體，死因不排除與高溫窒息相關，另有五人送醫後不治；此案成為美國史上死傷人數最慘重的移民悲劇，卻不是非法移民冒險偷渡入境美國的第一宗慘案。

國際移民組織(IOM)報告指出，美墨邊境是全球偷渡客最險惡的地區之一，死亡人數連年攀升。

IOM指出，偷渡客可能為了尋求更好的生活，躲避天災、暴力、貧困和不平等鋌而走險；IOM「失蹤移民計畫」自2014年以來紀錄至少2980名偷渡客命喪美墨邊境。

許多高風險的路徑可讓偷渡客避過嚴格的移民政策，如前總統川普2020年頒布的公衛第42條(Title 42)規定，基於防止新冠肺炎疫情擴散，迅速驅逐越境的無證客，包括尋求庇護者及無伴兒童。

聯邦海關與邊境保護局專員馬格諾斯(Chris Magnus)說：「聖安東尼奧事件駭人，這告訴焦急的移民，不要把性命交到罔顧人命的人蛇手上。」

除了缺乏道義的人蛇可能害死偷渡客外，不少移民也曾在德州格蘭德河(Rio Grande)溺斃，在墨西哥遇害，或在亞利桑納州沙漠中力竭身亡。

圖為一群主要來自尼加拉瓜的非法移民，今年5月20日試圖橫渡德州格蘭德河。(美聯社...
圖為一群主要來自尼加拉瓜的非法移民，今年5月20日試圖橫渡德州格蘭德河。(美聯社)

1994年「守門人行動」(Operation Gatekeeper)啟動後，非法移民在邊境死亡的案例頻傳，這項行動把非法移民隊伍從聖地牙哥逼往亞利桑納沙漠；當局每年耗費數十億元強化邊境安全，兩黨政府都難以避免偷渡客死亡的情況發生。

移民冒險入美的情況從未間斷，43歲的移民卡斯提洛(Jose Castillo)與妻小離開尼加拉瓜，他們選擇犧牲一個大人橫渡格蘭德河，只要兒子安全就好，幸運的是一家三口都安然抵美，這是少數歡喜結局。卡斯提洛說：「我們再也不回尼加拉瓜。」

45歲的埃西斯‧沛納(Isis Peña)與朋友逃離洪都拉斯，朋友鼓勵她非法入美，沛納起初拒絕，但在接獲朋友安然抵達聖安東尼奧的電話後決定挺身走險；她隔天試圖入境，卻被官員逮個正著並依公衛第42條逐回墨西哥。

偷渡客 非法移民 美墨邊境

上一則

「21歲單親媽」經歷 助她當上富豪：養兒讓我專心追夢

下一則

找到載偷渡客卡車登記者？車主家屬喊冤：牌照被盜用

延伸閱讀

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥
遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選

遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選
川規拜隨 非法移民抓不完

川規拜隨 非法移民抓不完
德州偷渡卡車熱死非法移民 死者增至50人

德州偷渡卡車熱死非法移民 死者增至50人

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元