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偷渡卡車開了150哩後故障 駕駛丟下整車人逃逸

編譯林梅婕／綜合28日電
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)

美墨邊界的德州長年湧入數以萬計的無證移民，警方指出，27日晚間在聖安東尼奧市郊被困在一輛聯結車上的無證移民恐怕是先從德州邊境城市拉雷多(Laredo)上車，行駛150哩後發生機械故障，司機棄車逃逸，釀成這場至少至今已有51人死亡的悲劇。

紐約時報報導，至少三具屍體被發現散落在卡車行經的路上，最遠的屍體距離事故車輛約75碼、相當於68.6公尺；警方也推斷，這些人可能在車內就已死亡，後來才被摔出車外。

警方目前仍在附近一帶搜尋生還者，更不排除有更多人在車輛停下前就已跳車或被摔出車外。

聖安東尼奧市長尼倫伯格(左)與警局長麥曼納斯(右)27日晚在慘案現場說明案情。(...
聖安東尼奧市長尼倫伯格(左)與警局長麥曼納斯(右)27日晚在慘案現場說明案情。(美聯社)

當局28日晚間說明，該車輛從150哩外的拉雷多出發，德州貝克薩爾郡法官沃爾夫(Nelson Wolff)說：「他們把車停在路旁，顯然是有一些機械故障的問題，所以他們就把車丟在那兒。」

消防隊抵達現場時形容車上放著「成堆的屍體」，當天氣溫為華氏103度、等同於攝氏39度以上，而且車上完全沒有水。

此外，德州論壇報(Texas Tribune)還指出，有些人在死前踉蹌地走出車外，被警方在幾個街區外被發現，而他們的身上還被灑了牛排調味料，顯然是為了掩蓋他們的氣味。

如今車上原本究竟載了多少人仍不得而知，但警方表示司機已經遭到拘留；聖安東尼奧警察局長麥曼納斯(William McManus)雖然沒有公布司機的身份，但表示他在步行逃逸後沒多久就被警方找到。

這起事件也被視為美國自2003年以來最嚴重的偷渡死亡事件；當年的情況非常類似，一輛18輪的聯結車載著大批無證移民從南德州一路前往休士頓，車內共19人在悶熱的旅途中死亡；與此同時，美國非法移民跨境、救援和死亡的人數也逐漸創下拜登政府任內的紀錄。

德州 非法移民 拜登

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