首席大法官羅伯茲「成孤鳥」不挺保守派也非自由派

首席大法官羅伯茲。（美聯社）

最高法院多年來在首席大法官羅伯茲 (John Roberts)領導下，具有高度爭議的重大訴訟多數意見中都有羅伯茲一票，宗教，種族、性別、投票權到選舉獻金法規等領域都包括在內。不過，在羅伯茲代表的整個世代裡，最具指標意義的墮胎 基本權益裁決，羅伯茲卻顯得功虧一簣。

最高法院24日在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)的裁決中，以5票對4票推翻保障婦女墮胎權的1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例。表決結果反映出保守派、自由派大法官壁壘分明，羅伯茲在另外撰寫的意見書中指出，對於引發訴訟的密西西比州禁止妊娠15周以上墮胎州法同意予以維持，可是不贊成推翻「羅訴韋德案」。

有線電視新聞網(CNN)分析，羅伯茲儼然成為最高法院的孤鳥，立場不同於支持推翻「羅訴韋德案」的保守派大法官，也跟贊成保留「羅訴韋德案」的自由派看法迥異。

67歲的羅伯茲剛剛結束進入最高法院之後的第17屆審案期，他在前總統布希(George W. Bush)任命下於2005年進入最高法院。

羅伯茲24日意見書的字裡行間透露著一絲缺乏信心的味道。他寫道，雖然案件爭議引發質疑，但不管是主要意見書或不同意見書，都展現了堅韌不懈的司法自由，「舉例來說，我不確定對於懷胎初期的禁止墮胎，是否在憲法架構底下，應該跟妊娠15周之後的禁止墮胎，以一視同仁的角度對待」。

他在意見書中寫道：「我會採取較為慎重的方式來因應。如果案件的裁決其實不需要做出其他延伸，就應該不要做出超出範圍的裁決」。

從廣義角度來看，羅伯茲仍站在最高法院政治光譜的絕對優勢陣營。在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」宣布裁決的前一天，羅伯茲加入主要意見書，廢除紐約州限制「隱蔽持槍權」的控槍州法。最高法院21日以6票對3票裁定，州政府預算為學校計畫提供補助時，不得把教會學校排除在外，主要意見書便是由羅伯茲撰寫。