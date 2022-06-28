我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

首席大法官羅伯茲「成孤鳥」不挺保守派也非自由派

記者顏伶如／綜合報導
首席大法官羅伯茲。（美聯社）
首席大法官羅伯茲。（美聯社）

最高法院多年來在首席大法官羅伯茲(John Roberts)領導下，具有高度爭議的重大訴訟多數意見中都有羅伯茲一票，宗教，種族、性別、投票權到選舉獻金法規等領域都包括在內。不過，在羅伯茲代表的整個世代裡，最具指標意義的墮胎基本權益裁決，羅伯茲卻顯得功虧一簣。

最高法院24日在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)的裁決中，以5票對4票推翻保障婦女墮胎權的1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例。表決結果反映出保守派、自由派大法官壁壘分明，羅伯茲在另外撰寫的意見書中指出，對於引發訴訟的密西西比州禁止妊娠15周以上墮胎州法同意予以維持，可是不贊成推翻「羅訴韋德案」。

有線電視新聞網(CNN)分析，羅伯茲儼然成為最高法院的孤鳥，立場不同於支持推翻「羅訴韋德案」的保守派大法官，也跟贊成保留「羅訴韋德案」的自由派看法迥異。

67歲的羅伯茲剛剛結束進入最高法院之後的第17屆審案期，他在前總統布希(George W. Bush)任命下於2005年進入最高法院。

羅伯茲24日意見書的字裡行間透露著一絲缺乏信心的味道。他寫道，雖然案件爭議引發質疑，但不管是主要意見書或不同意見書，都展現了堅韌不懈的司法自由，「舉例來說，我不確定對於懷胎初期的禁止墮胎，是否在憲法架構底下，應該跟妊娠15周之後的禁止墮胎，以一視同仁的角度對待」。

他在意見書中寫道：「我會採取較為慎重的方式來因應。如果案件的裁決其實不需要做出其他延伸，就應該不要做出超出範圍的裁決」。

從廣義角度來看，羅伯茲仍站在最高法院政治光譜的絕對優勢陣營。在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」宣布裁決的前一天，羅伯茲加入主要意見書，廢除紐約州限制「隱蔽持槍權」的控槍州法。最高法院21日以6票對3票裁定，州政府預算為學校計畫提供補助時，不得把教會學校排除在外，主要意見書便是由羅伯茲撰寫。

圖為示威者在最高法院前面放置首席大法官羅伯茲的照片。(Getty Images)
圖為示威者在最高法院前面放置首席大法官羅伯茲的照片。(Getty Images)

羅伯茲 墮胎 大法官

上一則

大法官艾里托「磨耐心」耗30年推翻羅訴韋德案

下一則

「露脊鯨」剩不到340頭 紐約外海建風電場 廠商允護鯨

延伸閱讀

擴大最高院席次對抗保守派？白宮：拜登不贊成

擴大最高院席次對抗保守派？白宮：拜登不贊成
首席大法官已孤立 7個月勸說仍被保守派推翻羅訴韋德案

首席大法官已孤立 7個月勸說仍被保守派推翻羅訴韋德案
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
最高法院裁定：州府補助 不能排除宗教學校

最高法院裁定：州府補助 不能排除宗教學校

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32
圖為六名保守派大法官，後排左起分別為羅伯茲、湯瑪斯、艾里托；前排左起分別為戈薩奇、卡瓦諾、巴瑞特。(Getty Images)

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

2022-06-25 21:38

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下