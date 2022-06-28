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華郵：拜登可採「6行動」協助擴大墮胎權

編譯郭宣含／綜合27日電
各州對墮胎藥的規定不同，引起爭論。(路透)
各州對墮胎藥的規定不同，引起爭論。(路透)

華盛頓郵報(WP)報導，白宮本月與墮胎維權團體討論，也許可採取以下行政行動來擴大墮胎權。

提高墮胎藥方便性

聯邦政府已降低遠距醫療郵寄或開墮胎藥物的門檻，無須親赴診療所取藥，不過目前僅有特定人士可以開口服墮胎藥美服培酮(mifepristone)。支持墮胎權非營利研究組織「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)墮胎法專家納許(Elizabeth Nash)表示，聯邦政府可以挑戰這項規定，允許任何醫療供應者開此處方籤，並擴大可取此藥的藥局名單。

華郵指出，部分墮胎維權者鼓勵政府，讓民眾可臨櫃取得墮胎藥物，但此舉可能性低，因服用墮胎藥恐導致嚴重出血，需要醫療協助。

有些州考慮直接禁用墮胎藥，密西根大學法律教授利特曼(Leah Litman)表示，最高法院可能限制聯邦政府干涉州禁用墮胎藥的能力。

跨州墮胎旅費補助

美國將分裂成限制或禁止墮胎的紅州，以及可保護墮胎權的藍州。拜登政府可提供補助給需要移動至合法墮胎州的民眾，或提供家長育兒協助；雖然企業界已考慮相關作法，但拜登政府得確保這些補助不會違反「海德修正案」(Hyde Amendment)，即禁止將聯邦經費作為墮胎之用的規定。

助了解各州墮胎法

高院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，各州墮胎規定與其妊娠階段都面臨變動，拜登政府已設置網站協助民眾掌握相關調整。利特曼認為，拜登政府可能頂多做到這樣，否則恐違反海德修正案。

無須通報墮胎

納許指出，愈來愈多人打算私下墮胎，但也有更多人最後因此掛急診。病患違反州法企圖墮胎時，聯邦法並未要求醫療業者報警，拜登政府可向醫療人員和有意在墮胎後尋求墮胎照護的婦女說明此事。

紐約時報報導，拜登政府考慮警告勿用可追蹤經期的應用程式，民眾月經數據恐被用來認定是否處於妊娠初期。

擴大其他生殖權

納許表示，聯邦和州政府可想辦法擴大節育、孕期照護和性教育，讓保守州無法墮胎的婦女有更多資源。

提名具墮胎權案背景的聯邦法官

各州墮胎規定尚不明的情況下，相關訴訟也會增加。密西根州民主黨籍州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)要求密州高等法院廢止該州1930年禁墮胎法；俄亥俄州共和黨籍州檢察長則企圖恢復2019年禁止妊娠六周後墮胎的法律。

墮胎 拜登 聯邦政府

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