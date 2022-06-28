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墮胎權新戰場 各州法制攻防 民眾、醫護無所適從

編譯洪毅／綜合27日電
挺墮胎權者在加州西好萊塢一處家庭計畫診所外面舉起標語示威。(美聯社)
挺墮胎權者在加州西好萊塢一處家庭計畫診所外面舉起標語示威。(美聯社)

最高法院24日推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，墮胎相關法律規範即成為各州自行決定之事務，法律訴訟烽火遍布全國已可預見；許多州的法制將會如何，目前仍不明朗，讓民眾無所適從，與墮胎相關醫事人員尤甚，如同進入「未知領域」。

全國約半數州有嚴格限制墮胎的法令，其中13個州設有觸發條款，在羅訴韋德案遭推翻後即生效；但不論有無觸發條款，各州法令是否會執行、何時會執行、將會如何執行等，目前都還是未知數。

挺墮胎權者在鹽湖城的猶他州議會前面示威。(美聯社)
挺墮胎權者在鹽湖城的猶他州議會前面示威。(美聯社)

挺墮胎權者在亞特蘭大的喬治亞州議會外面示威。(歐新社)
挺墮胎權者在亞特蘭大的喬治亞州議會外面示威。(歐新社)

例如有13個設有觸發條款的州中，路易斯安納及猶他州的法院27日裁定，暫停兩州嚴格限制墮胎的法律生效；密西根州法院也在5月時裁決，該州1931年制訂的嚴格限制墮胎的法律不應該恢復施行。

並非所有法律戰都成功，例如南卡羅來納州法院27日就裁定，禁止懷孕六周後墮胎的法令應「立即生效」。

在佛州，嚴格限制懷孕15周後墮胎的法律面臨訴訟，法官將在30日做出是否暫時阻止法律施行；而在北達科他州，檢察長表示將在30天內決定是否要施行該州的墮胎禁令。

一名挺墮胎權的孕婦把她的意見寫在T恤上。(美聯社)
一名挺墮胎權的孕婦把她的意見寫在T恤上。(美聯社)

威斯康辛州的嚴格墮胎法律更可追溯到1849年，鑒於羅訴韋德案將遭推翻，州長艾佛斯(Tony Evers)上周呼籲議會廢除此法，但是當前卻是威州議會休會期；威州檢察長考爾(Josh Kaul)則表示，他不會執行這部170多年歷史的法律。

仍屬未知的，還包括有嚴格墮胎法令的州，是否可處理跨州墮胎的行為，這甚至可能讓跨州送墮胎藥的駕駛被控協助墮胎；為防範此類事情，在墮胎合法的麻州州長貝克(Charlie Baker)已簽署行政命令，禁止協助他州調查來此地墮胎的案件。

墮胎院所「開一天是一天」

華爾街日報(WSJ)報導，在許多提供墮胎的醫療院所眼中，這些案例昭示著充滿不確定性的前景；因此，在有嚴格限制墮胎法令的州，相關院所在最近幾天陸續關閉；而一些仍在營業中的院所，則認為自己算是「開一天是一天」，宛若在「借時間」以提供更多服務。

墮胎手術不再受聯邦判例保護後，拜登政府轉向推動墮胎藥，預料反墮胎州可能將與之發生法律衝突；墮胎權益提倡組織「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)就說，當前美國的墮胎問題如進入「未知領域」。

包括阿拉巴馬、喬治亞等八州通過新的墮胎限制，多地示威者舉牌爭取墮胎權。(路透)
包括阿拉巴馬、喬治亞等八州通過新的墮胎限制，多地示威者舉牌爭取墮胎權。(路透)

墮胎 南卡羅來納州 手術

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