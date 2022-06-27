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保守派勢力抬頭 LGBTQ人人自危 同志大遊行多了沉重

編譯柯立偉／綜合26日電
圖為紐約市同志們26日在曼哈頓五大道上高興參加「驕傲」大遊行，開心中也有擔心。(美聯社)
圖為紐約市同志們26日在曼哈頓五大道上高興參加「驕傲」大遊行，開心中也有擔心。(美聯社)

一年一度同志驕傲月大遊行26日在全國各地揭開序幕，但與往年不同，今年的遊行多了幾分沉重與壓抑氛圍；最高法院24日推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)更在協同意見書中直言法庭應重新考慮2015年全美同性婚姻合法化及2003年宣告同性戀除罪化決定的合憲性，保守勢力抬頭使男女同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒(LGBTQ)族群人人自危，深怕自己成為下個目標。

遊行民眾梅塞德斯．夏普(Mercedes Sharpe)說：「今年遊行訴主軸不再是像過去是來『慶祝』的，而是要表達我們的訴求；今年的遊行，有很多憤怒的人站出來。」

紐約、芝加哥、舊金山等三個分別位於東、中、西部的大城市向來是LGBTQ族群大本營，三個城市的政治領袖也選在這一天表達對性少數族群的支持，並抨擊最高法院蔑視人權的判決；芝加哥史上第一位公開出櫃的非裔女市長蘿莉．賴特福特(Lori Lightfoot)說：「最高法院的判決只是一個『暫時的挫折』，我們不僅可以慶祝我們的驕傲，我更向大家保證同性婚姻權不會受到影響。」

圖為紐約市同志們26日在曼哈頓五大道上高興參加「驕傲」大遊行，開心中也有擔心。(...
圖為紐約市同志們26日在曼哈頓五大道上高興參加「驕傲」大遊行，開心中也有擔心。(美聯社)

出身加州的眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也出席舊金山的遊行活動，並在活動中說：「儘管最高法院的大多數大法官反對憲法對人權的保障，但我們了解憲法、了解國家並熱愛我們的LGBTQ社群。」

最高法院的最終判決雖未直接影響LGBTQ族群權利，但湯瑪斯大法官的協同意見確實引起該社群人人自危，深怕自己成為最高法院下一個針對的對象；紐約遊行民眾潔淇．英格里斯(Jackie English)就說：「現在我們感受到不小的壓力，必須先發制人，否則本屬我們的權利萬一被剝奪，我們將無所適從。」

事實上，自從前總統川普執政以來，LGBTQ族群的生存空間日益受到壓縮，近年各州更有愈來愈多針對LGBTQ族群的法律通過。

來源：NBC News

遊行 LGBTQ 大法官

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