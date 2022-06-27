川普影響力猶在 拜登罕見「指名道姓」批判

美國婦女權益保障發生巨大變化，拜登總統（右圖）對全國人民發表談話時，指名道姓對川普（左圖）做出批判。（Getty Image）

拜登 總統在公開談話中很少提及前總統川普 ，但最近卻明顯出現改變。美國婦女權益保障發生巨大變化，拜登對全國人民發表談話時，指名道姓對川普做出批判。

保守派大法官 具有絕對多數的優勢下，最高法院24日推翻保障婦女墮胎權益的1973年重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。裁決宣布不久後，拜登發表談話說：「由一位總統，也就是川普，所任命的三位大法官，是導致今天司法天秤被打亂的裁決主因，這個國家裡的婦女基本權益遭到廢除。」

過去這一周發生的多起事件，證明了川普卸任約一年半之後，對華府政壇影響持續存在，保護婦女墮胎權的「羅訴韋德案」被推翻，更是川普影響深遠的最佳實證。

最高法院日前裁決中，削減州政府對於民眾持有槍枝限縮管制。眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會舉行的公聽會上，最新曝光的各種細節則顯示，川普企圖推翻2020年總統選舉結果的各種手段，明顯違反民主常軌。調查委員會在公聽會上聚焦川普對於司法部高層官員的施壓，逼迫官員推翻拜登勝選的結果，對於參加推翻選舉結果的共和黨聯邦眾議員，則考慮予以特赦。

美聯社報導分析，一波又一波的最新發展，讓人看出保守派政治勢力為達目的不計手段的運籌帷幄。前總統歐巴馬任期尾聲，當時的參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)擋下歐巴馬的大法官提名案，但到了川普任內，麥康諾卻在川普任期尾聲全力護送川普提名的大法官完成任命。

與川普白宮關係密切的保守派宗教團體「信仰與自由聯盟」(Faith and Freedom Coalition)創辦人李德(Ralph Reed)指出，川普參加2016年大選時，曾承諾將任命反墮胎的保守派大法官進入包括最高法院在內的聯邦法院系統，「他的確說到做到了」。

李德說：「出身宗教社區的選民裡，2016年抱持不妨一試的態度投票給川普，如今都覺得揚眉吐氣。」

雖然民主黨陣營認為「羅訴韋德案」被推翻可能讓民主黨支持者在今年11月期中選舉紛紛站出來投票，但前任川普競選團隊顧問、前任川普白宮顧問卡普托(Michael Caputo)指出，「羅訴韋德案」被推翻對於川普未來的政治打算是有利的，讓川普得以更加鞏固在保守派選民心中的地位。