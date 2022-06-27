麻州等4共和黨「溫和派」州長 將護墮胎權

圖為洛杉磯民眾25日在市府前強烈抗議最高院推翻婦女墮胎權。(美聯社)

最高法院推翻「羅訴韋德案」後，各州得以自由制定墮胎 禁令與限制法，民調顯示麻州 、馬里蘭、新罕布夏、佛蒙特四州的共和黨籍州長是國內最受歡迎的幾位領導人物，相較於其他地區的保守派領袖，這四位州長處理社會議題的方法較溫和，他們皆表示將維護墮胎權，但部分反對再擴大接受墮胎手術 的權利。華盛頓郵報報導這四州墮胎權的最新消息。

馬里蘭州

馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)因批評前總統川普而聞名，他本身是天主教徒，個人反對墮胎，但霍根通常避免積極參與墮胎議題。

「羅訴韋德案」推翻當日他表示，馬里蘭州30年前通過法律保障墮胎權，「我宣誓要維護憲法和馬里蘭州的法律，而這是我一直以來在做的事，並且將以州長的身分繼續做下去。」

馬里蘭的議會由民主黨控制，3月議會加強墮胎權，霍根否決這些法案，但隨後被民主黨多數決駁回；5月霍根動用自由裁量權，扣留議員撥給新墮胎手術人員培訓的350萬元預算。

麻州

麻州州長貝克(Charlie Baker)是支持墮胎權的溫和派共和黨人，他譴責最高法院的決定，並簽署命令擴大墮胎人員為州外患者執行手術的保障。

該命令禁止州政府官員協助調查到麻州進行墮胎手術的州外人民，禁止配合與墮胎手術指控相關的州際引渡要求；同時保障醫療人員，如果因提供墮胎手術被其他州取消資格時，在麻州不會遭到報復。

2020年，貝克否決一項擴大墮胎權的法案，他表示允許未成年人未經過父母同意就接受墮胎手術太超過，麻州議會隨後推翻貝克的否決案。

新罕布夏州

新罕布夏州議會由共和黨控制，沒有明確保護墮胎權的法律，州長蘇努努(Chris Sununu)24日聲明墮胎在該州將保持合法。

蘇努努曾稱自己是「支持墮胎的州長」，但他也因簽署禁止懷孕24周以上墮胎的法律受到批評。

佛蒙特州

佛蒙特州長史考特(Phil Scott)支持墮胎權，表示對最高法院的裁決「深感失望」。

2019年他簽署保障墮胎權的州法律，史考特說這項法律不會改變。