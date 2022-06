共和黨控槍到墮胎「連贏」…因拜登2020勉強得勝？

聯邦最高院最近在擴張擁槍權與墮胎權違憲上,兩項重大判決,在全美激起萬丈聲浪,民主黨連續受挫。圖為民眾25日在最高院前高舉五名保守派大法官的肖像抗議。(美聯社) Supreme Court Abortion Abortion right-activists protest outside the Supreme Court in Washington, Saturday, June 25, 2022. The Supreme Court has ended constitutional protections for abortion that had been in place nearly 50 years, a decision by its conservative majority to overturn the court's landmark abortion cases. (AP Photo/Jose Luis Magana)

拜登 總統去年首度在國會演說時,引述自由派前總統羅斯福名言,羅列新政(New Deal)般的野心,包括抑制氣候變遷、降低大專院校學費及藥品價格,調高企業稅,補助幼童健康照護並持續給予家長稅務補貼等,雄心萬丈;但14個月過去,儘管團結的民主黨 掌控參眾兩院和白宮,卻通過的法案很少;同時間,推翻羅斯褔重大公共政策政績的保守派反對力量在法院及各州得勝。

華盛頓郵報報導,最高法院保守派法官幾天前在墮胎權及槍權上取得重大勝利,至少23州跟進響應,包括德州和佛州等保守派控制的民選地方政府。

共和黨 已擴大校園選項、改革課綱、抑制投票權、降低稅賦並推動新的反同志文化風潮。

隨著最高法院推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」且禁制限制擁槍權,保守派社運人士有充足理由慶祝並期待今年秋季重掌參眾兩院。

基督教保守派遊說團體「家庭研究協會」(FRC)主席柏金斯(Tony Perkins)26日表示,「不會同時栽種與收穫,那是漫長的過程,昨日的果實還要很長時間才能摘,而現在是我們難以想見的時刻。」

圖為華盛頓州奧林匹亞市民眾25日在市府前強烈抗議最高院擴張擁槍權。(美聯社) Gun Control Rally Washington State Jeff Snyder, of Olympia, Wash., stands with other gun-control advocates from around the Puget Sound during a rally at the state Capitol in Olympia on Saturday, June 11, 2022. (Tony Overman/The News Tribune via AP)

反觀自由派逐漸憂慮失去掌控賓州大道兩端的機會,這是團結政黨難堪的處境,鑑觀美國歷史只在1992年和2008年選後發生兩次。

共和黨 料將奪回眾院多數

就現況來看,兩黨領袖及專家都預期,共和黨會在期中選舉奪回眾院多數。

對保守派運動而言,自由派的失敗就是保守派的勝利。

保守派團體「美國人支持稅務改革」(ATR)主席諾奎斯特(Grover Norquist)說,看不到民主黨在執政頭兩年創造的永久結構,而「回顧1964年,高華德(Barry Morris Goldwater,共和黨當年總統候選人)失利後,約70%兩院席次為民主黨所有並通過『偉大社會』(Great Society,前總統詹森推動的一系列國內政策)。」

民主黨 未能團結推動政策

民主黨的掙扎根源來自拜登2020年勉強得勝,且在拜登就任以來,加入民主黨團的50位參議員也未能團結推動政府政策。

民主黨溫和派智庫「第三條道路」(Third Way)執行政策副主席柯斯勒(James Kessler)說:「在拜登治下,些微多數的兩院是難打的球場,共和黨有50年的計畫贏得這場賽局,而民主黨大多只在乎下一輪。」