國會暴亂 近半選民認為川普應被刑事提控

最新一項民調顯示近半數選民認為前總統川普應受到刑事提控，要為2021年1月6日暴徒攻擊國會，試圖推翻大選結果的罪行負責。圖為13日國會暴動調查聽證會上播出川普在6日當天的演講。(美聯社)

國會暴亂眾院特別調查委員會如火如荼舉行聽證會，哥倫比亞廣播公司(CBS News)26日公布的最新民調 顯示，近50%的選民認為，前總統川普 應被刑事罪提控。

CBS與YouGov民調顯示，多數受訪選民認為川普直接涉及危害美國民主的刑事陰謀，但聽證會的影響可能未如預期。

謝安達批司法部 不調查川普 讓他自恃凌駕法律

該委員會共有七名成員，其中民主黨籍聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)26日指出，司法部未調查川普形同帶有政治意味的決定，這讓川普自恃能凌駕法律。

謝安達接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說：「若跟著證據走，且相信你可以合理釋疑，那就有義務依法告發。若決定不調查或告發淪為政治決策，那麼此人就會對法治免疫。」

過去幾周，委員會試圖攻破川普及其盟友形塑「2020年大選被竊論」的意圖及最後立足點。

數小時的直播與預錄證詞拼湊出去年1月6日國會暴亂當天，白宮顧問及其他民選官員阻撓政權和平轉移的樣貌，以及支持川普的議員、律師及川普本人如何在明知敗選的情況下，毅然散播選舉被竊的論述。

謝安達說：「前總統(川普)不在乎，他要他們做的事情是貪腐行徑。」

國會兩場聽證會延至七月

國會暴亂眾院特別調查委員會6月已舉辦五場聽證會，本周原定還要辦兩場，但委員會成員收到英國籍證人、紀錄片製片霍德(Alex Holder)的新證據，需額外時間審查，這兩場聽證會遂延至7月舉行；霍德曾在2020年大選前幾個月，分別訪問川普及其家人。

儘管新證據的調查結果未明朗，但許多選民已走上委員會鋪好的「川普應受譴責」路線。

CBS與YouGov於本月22日到24日訪查發現，50%受訪者認為川普試圖透過違法手段，試圖繼續待在白宮；30%受訪者認為川普的行為合法，僅20%的人不認為川普有意續任。

該民調詢問受訪者，委員會應如何建議當局時，46%受訪者認為川普應被控刑責，31%的人認為川普不應被控刑責，23%的人則覺得委員會無需提供任何建議。

委員會成員已表明，聽證會的主要觀眾是司法部長加蘭德(Merrick Garland)及全國民眾。

加蘭德則已表明，將參考委員會的證據、證詞，追查曾助川普推翻大選結果的人士；司法部已發出九張傳票，這些被傳喚對象被指控意圖改變選舉人團票數以利川普選情。