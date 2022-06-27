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CDC建議長者應打「新版流感疫苗」 首見指名3廠牌

編譯柯立偉／綜合26日電
聯邦疫苗諮詢小組日前公布流感疫苗接種最新建議，65歲以上的長者應接種加強版的新型流感疫苗。（Getty Images）
聯邦疫苗諮詢小組日前公布流感疫苗接種最新建議，65歲以上的長者應接種加強版的新型流感疫苗。（Getty Images）

聯邦疫苗諮詢小組日前公布流感疫苗接種最新建議，認為由於傳統流感疫苗無法為老年人提供足夠保護力，所有65歲以上的老年人應每季接種加強版的新型流感疫苗，特別是Fluzone、Fluad或Flublok三種疫苗廠牌。

諮詢小組的建議很快獲得聯邦疾病防治中心(CDC)採納，這是政府首次在官方文告中特別偏好某一品牌。

專家指出，老年人的免疫力下降，對傳統疫苗的反應也不好，而疫苗諮詢小組建議的三種疫苗，都能有效避免這些問題；Fluzone疫苗的劑量較高，可提供比傳統疫苗更多的抗體；Flaud疫苗含免疫增強劑，讓受接種者免疫系統能與疫苗產生更大的反應；Flublok則是以昆蟲細胞製成，比傳統以雞蛋製成的疫苗更好。

專家表示，雖案目前研究確實顯示這三款疫苗都比傳統疫苗更能協助老年人抵抗流感，但還缺乏這三種疫苗的比較性研究；范德堡大學(Vanderbilt University)研究人員海倫‧塔波特(Helen Talbot)博士就說：「這些疫苗都明顯比傳統的流感疫苗更好，但還不是我們希望最終能研發出的那種萬用疫苗。」

同時，CDC也發布報告，表示過去這兩年來由於新冠病毒大行其道，民眾防疫意識較強，因此流感病毒盛行率也較往年為低；然而，這兩年流行的流感病毒株卻偏偏剛好是傳統流感疫苗比較保護不到的；即便接種，成人防重症率也只有35%，兒童稍高，約44%，但也沒有過半。

流感疫苗 聯邦疾病防治中心 CDC

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