新研究：乳癌夜間擴散最快 診療方式可能改變

最新一項研究表明，乳癌在夜間擴散的最快，細胞在患者睡著時活躍。(Getty Images)

最新一項研究表明，乳癌在夜間擴散的效率最高，後續擴散的細胞主要會在罹癌患者睡著時活躍；研究結果恐改變乳癌診斷和治療方式。

研究負責人蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)分子腫瘤 學教授阿塞托(Nicola Aceto)透過聲明說，當罹癌患者睡著時，腫瘤便甦醒。

研究人員發現，夜間離開腫瘤的癌細胞 較白天離開腫瘤的細胞分裂更快，而且更容易擴散。

這項研究的主要作者、蘇黎世聯邦理工學院博士後研究員迪亞曼托普盧(Zoi Diamantopoulou)說，研究表明，循環癌細胞從原始腫瘤逃逸的情況深受褪黑激素(melatonin)等激素所控制，而褪黑激素決定人體的晝夜節奏。

最新一項研究表明，乳癌在夜間擴散的最快，細胞在患者睡著時活躍。(美聯社)

研究人員在一天中的不同時段從研究參與者身上採集血液樣本；他們進一步表示，研究結果可能改變乳癌的診斷和治療方式。

阿塞托指出，研究團隊認為，基於這些發現，醫療保健專業人員可能需要有系統地紀錄進行活體組織檢查(biopsy)的時間，這麼做有助於讓數據更有比對價值。

這項研究在「自然」(Nature)雜誌上發表，參與研究者包括30名女性癌症 患者和小鼠模型(mouse models)。

乳癌是美國女性第二普遍的癌症；聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，光是2019年，全美女性就有26萬4121 確診病例。在美國，每年約4萬2000名女性和500名男性死於乳癌。

健康專家建議保持正常體重、避免或限制飲酒並定期運動，此外，應與醫師討論乳癌家族史以及何時開始篩檢。