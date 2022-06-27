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學者質疑猴痘病例有黑數 聯邦將擴大篩檢、廣發試劑

編譯林梅婕洪毅／綜合26日電
拜登政府22日已宣布擴大猴痘病毒篩檢，但被質疑檢測未落實。（路透）
拜登政府22日已宣布擴大猴痘病毒篩檢，但被質疑檢測未落實。（路透）

拜登政府22日宣布擴大猴痘病毒篩檢，以安撫民眾對目前可能感染猴痘的黑數存在過多而引發的恐懼，並與五家私立醫藥試劑廠商合作，在全國境內廣發試劑。

衛生部指出，合作廠商包括安吉斯科學(Aegis Science)、美國控股實驗室公司(Labcorp)、馬友診所實驗室(Mayo Clinic Laboratories)、奎斯特診斷公司(Quest Diagnostics)和索尼克醫療保健公司(Sonic Healthcare)。

當局表示，民眾可於7月開始使用來自上述公司的試劑，聲明指出這些廠商將加速擴大全國試劑的產能。

儘管猴痘疫情在美國並不嚴重；但由於美國投注在猴痘檢測的專注力道太少，代表猴痘疫情可能遠遠嚴重於官方數據，若疫情在各群體間加速擴散，則可能會有更加非同小可，嚴重性甚至不亞於新冠疫情的後果。

由於美國對猴痘檢測的態度消極，哈佛大學傳染病學家馬可范恩(Keletso Makofane)等數名學者均表示，201例的官方數據不可信，真實數據應當更高，甚至可能是「高非常多」。

聯邦疾病防治中心(CDC)23日向紐約時報表示，國內已做出1058次猴痘檢測；但是許多消息來源對此數字表示存疑，其中一名消息人士還說，CDC截至24日應該只做過300次檢測左右，而且陽性100例為陽性，陽性率高達30%以上。

紐約大學生物學家奧斯穆森(Joseph Osmundson)表示，這是因為州政府對檢測很抗拒，以至於將實施檢測的定義弄得十分嚴格，結果是讓美國的檢測量「實在是太少、太少了」；馬可范恩也說，美國的檢測實在是「糟糕透頂」。

更糟的是，現在已開始出現感染源不明病例，沒有值得注意的旅遊史或接觸史，代表病毒可能已在社區或城市內傳播。

這代表感染群體的擴大，這恐怕只會讓情勢雪上加霜；布朗大學流行病學家珍妮佛‧諾佐(Jennifer Nuzzo)表示，目前病例主要仍在男同志之間傳播，這些群體的人普遍很注意身體狀況，也更願意接受檢測，但如果是其他群體，可能就不會是如此了。

檢測 猴痘 疫情

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