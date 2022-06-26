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高油價 企業補貼通勤費 盼留住員工

編譯徐薏茹／綜合25日電
高油價改變許多人的生活習慣，為省錢寧可繞路加油。(歐新社)
高油價改變許多人的生活習慣，為省錢寧可繞路加油。(歐新社)

油價高漲正促使許多公司提供油料補貼、禮品卡，繼續居家工作等福利，希望藉此留住員工；儘管一些公司高層擔心經濟衰退即將出現，但隨著勞動力持續流失，員工抱怨高油價與返回辦公室規定，許多雇主表示補貼通勤費是當前維持營運的重點。

華爾街日報報導，辦公室保全公司Kastle Systems數據指出，上周美國大城市辦公室進住率達到44%，為疫情後最高，與此同時，全國平均油價每加侖突破5元，雇主表示辦公室話題多圍繞著飆升的生活成本打轉。

佛羅里達州零售商「漂流木花園中心」(Driftwood Garden Center)有100名員工，今年開始發放50元與30元的補貼給全職和兼職員工，4月該公司為員工加薪20%到30%，執行長哈澤萊特(Craig Hazelett)說：「我們幾乎不得不這麼做，否則就得冒險失去許多非常優秀的員工。」

匹茲堡礦物環境科技公司(PMET)為員工補貼每一哩0.585元油錢，但員工仍抱怨油錢支出太高，該公司3月起每月發放內含50元的簽帳卡給所有員工補助油錢，總裁斯特雷梅爾(Randall Stremmel)表示若油價繼續上漲，可能得加到100元，公司也開始負擔員工100%的醫療給付。

另有雇主延遲或更改返回辦公室的計畫，鼓勵更多遠端工作，減少通勤成本。

奧克拉荷馬州的藥妝製造商「化妝品專業實驗室」(Cosmetic Specialty Labs)執行長珍妮佛·埃利斯(Jennifer Ellis)要求住在25哩外的員工每周多一天居家辦公，並考慮購買加油站禮品卡給員工。

許多公司管理層擔心可能發生經濟衰退，加州石材店「高品質大理石＆花崗岩」(Quality Marble & Granite)總裁柯恩(Evan Cohen)表示，儘管公司已經討論要提供油錢補貼給所有員工，但他已經暫緩實施，避免未來經濟衰退時得裁員，並繼續提供健康保險與401k退休儲蓄計畫福利。柯恩說：「我樂於一直發放薪資與紅利，但更重要的是，我想確保大家都有工作。」

油價 福利 奧克拉荷馬州

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