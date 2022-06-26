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萬物皆漲 AT&T、威瑞森手機月費也要漲了

編譯洪毅／綜合25日電
通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T、Verizon(圖)本月陸續漲價。(美聯社)
通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T、Verizon(圖)本月陸續漲價。(美聯社)

萬物皆漲，繼食品、汽油及水電瓦斯等之後，最重要的民生用品「通訊」也將迎接一波漲價潮。AT&T及威瑞森(Verizon)均宣布，本月起費用將調漲，依手機用戶的不同計畫，每個月開銷可能增加，最高漲價12元；相當程度上，也是在激勵用戶從較便宜的網路方案，轉為使用更新世代的無線網路。

華爾街日報(WSJ)報導，AT&T近期宣布調漲舊世代無線網路用戶的月費，個人方案最高調漲6元，家庭方案則最高漲12元；商務用戶則最高調漲2.2元。

至於國內另一大無線通訊業者、T-Mobile則主打低成本方案，還指競爭對手對一般民眾的開銷壓力「不聞不問」；不過T-Mobile在2020年收購Sprint時，其中一項條件就是許多方案必須「凍漲」，此外，T-Mobile也在今年2月調漲舊世代網路方案用戶月費最高31分，並鼓勵用戶轉向新世代網路。

AT&T的決定，也是在鼓勵用戶從較便宜的舊世代網路，轉向更新世代的「無線網路吃到飽」方案，AT&T營運長麥凱福瑞許(Jeff McElfresh)日前就表示，費用調漲不會衝擊所有用戶；威瑞森消費者業務主管布羅伊萊特(Manon Brouillette)也說，相信用戶更在乎的是高品質而可靠的網路。

隨著5G網路世代的到來，三大通訊商都在今年起陸續關閉3G網路服務。

研究商LightShed Partners推估，近期幾波通訊服務漲價潮，可讓威瑞森每年增加24億元的營收，AT&T及T-Mobile則分別增加7億元及1億元；不過另一方面，升級、維護無線網路服務，每年確實也都是幾十億元的開銷。

不過也有業界人士表示，由於百物皆漲，業界也預期消費者對此事已經麻木，因此較不擔心用戶會棄用或是轉向其他競爭對手；LightShed Partners分析師派席克(Walt Piecyk)則說，通訊是繼食品、水電後最重要的開銷，現在它也在吞噬民眾的荷包了。

通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T(圖)、Verizon本月陸續漲價。(美聯社...
通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T(圖)、Verizon本月陸續漲價。(美聯社)

AT&T T-Mobile 營收

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