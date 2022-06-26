「不開車改騎馬？」民眾改變習慣 用app找便宜加油站

住在洛杉磯的亞歷山大拍片嘲諷油價過高，必須將代步工具改成馬匹。(擷自YouTube)

全美通貨膨脹率站上40年最高點，特別是汽油價 格衝破每加侖5元的天價，愈來愈多用路人大喊吃不消，紛紛改變駕車習慣、工作時間或加裝GasBuddy軟件尋找節省油費的方法。近日在抖音(TikTok)上更有一部超紅視頻，網路創作者騎著一匹馬，自嘲因為油價太高，賣掉了「一直當成女朋友的車」，現在開始自己要騎馬上下班，視頻累積觀看次數超過1000萬次。

影片來源：YouTube

視頻創作者亞歷山大(Justice Alexander)來自加州 洛杉磯，他表示這部影片只是噱頭，馬是跟一位在Instagram上追蹤他的粉絲借的，自己仍然在開車；但這部誇張的影片也從側面說出了許多國人的心聲：油價真的太高了。

伊利諾州一位25歲的餐廳服務員艾娃．派特森(Ava Patterson)就指出，她的薪水很難讓她在支付完高漲的油價後還能維持基本生活，因此現在手機裡加裝了GasBuddy應用程式，加油前都會先看一下附近哪個加油站 比較便宜，如果油量還夠，她甚至會專程到比較偏僻的加油站，因為那裡的油價通常比都會區更低；此外，還會在GasBuddy上回報各地油價，這樣就能賺取點數折抵下次加油的費用，甚至參加「免費加油券」的抽獎活動。

她說：「我現在開車出門前都要精打細算一下，確保這趟出門上班賺的錢高過必須支付的油價；特別是作為一位餐廳服務員，薪水要看客人小費多寡，我更必須確保今天『值得開車出門』；總的來說，這些方法大概可以讓我每次加油省個2.3元，大概花80元就能加滿油。」

除了對用油斤斤計較外，也很多人選擇拼車以降低自身的油價負擔；印地安納州中區交通服務公司(CIRTA)執行董事珍妮佛．格哈德(Jennifer Gebhard)就說：「疫情期間我們公司大概有10輛大車，現在擴增到30輛了，因為愈來愈多公司為員工提供接送服務；費用雖由員工自己平均分擔，但折算下來還是比自己開車便宜太多。」