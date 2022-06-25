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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

70歲婦人後悔墮胎 日夜祈禱「願羅訴韋德案被推翻」

編譯徐薏茹／綜合24日電
密西西比州70歲的反墮胎人士潭雅·布列頓數十年來每日早晚都祈禱「羅訴韋德案」被推翻。24日最高法院裁定推翻羅訴韋德案，她的祈禱終於實現。(美聯社)
密西西比州70歲的反墮胎人士潭雅·布列頓數十年來每日早晚都祈禱「羅訴韋德案」被推翻。24日最高法院裁定推翻羅訴韋德案，她的祈禱終於實現。(美聯社)

70歲的潭雅‧布列頓(Tanya Britton)數十年來每日早晚祈禱，「無論我做什麼，願墮胎結束吧，願今天一個孩子獲救，願羅訴韋德案被推翻。」多年來她在墮胎診所外舉著標語、在州議會勸誘議員、四處宣揚反墮胎理念，24日最高法院裁定推翻羅訴韋德案，布列頓的祈禱終於實現。

布列頓含淚表示：「這是我的使命，我是這個國家數百萬的其中一位，我們做到了一些事，我們已完成我們的任務，我們已完成上帝的旨意。」

同時在全國各地，許多人因最新裁決感到沉痛哀傷，認為此裁決剝奪基本人權、過度影響窮人，並可能導致絕望的女性不必要的死亡；另一方面，與布列頓一樣奮鬥多年的反墮胎人士則歡欣鼓舞。

1990年左右，布列頓開始積極參與反墮胎活動，她成為「密西西比反墮胎組織」(Pro-Life Mississippi)的主席，遊走州內各地推動反墮胎法。

反墮胎運動已經成為布列頓這一生的使命，對她來說，墮胎的女性是殺人兇手，然而，她也曾經因為年輕時的遺憾稱自己為殺人兇手。

1972年，19歲的布列頓接受墮胎手術，當時甚至沒有「羅訴韋德案」保障墮胎權；一生信奉天主教的布列頓說她知道墮胎是錯誤的，但還是受到恐懼與自私的心支配。

墮胎的秘密多年來盤據她心中，她藉由毒品和否認過去尋求慰藉，甚至曾想過自殺，直到她下定決心投入反墮胎工作。

根據她的計算，已有七次成功阻止他人墮胎，她試遍各種方法企圖改變墮胎婦女的心意，如展示墮胎相關照片，或與想墮胎的女性一起喝咖啡，勸說對方打消念頭。

5月份「羅訴韋德案」即將被推翻的意見草書外洩後，布列頓激動不已，幾周以來她不斷祈禱，擔心是否能夠成真。

24日羅訴韋德案被推翻的消息公布時，布列頓欣喜若狂，她表示知道墮胎仍會持續，她的任務也會繼續進行，而此時她只想說一句：「感謝耶穌！」

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