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羅訴韋德案被推翻 共和黨人喜憂參半：恐為民主黨催票

編譯洪毅／綜合24日電
聯邦最高法院24日裁定推翻羅訴韋德案，讓民主黨在今年11月的期中選舉找到著力點。圖為北卡州民主黨籍聯邦參議員參議人在拜票。(Getty Images)
聯邦最高法院24日裁定推翻羅訴韋德案，讓民主黨在今年11月的期中選舉找到著力點。圖為北卡州民主黨籍聯邦參議員參議人在拜票。(Getty Images)

最高法院24日裁定推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)；華爾街日報(WSJ)報導，此事的餘波可能會蕩漾到今年11月的期中選舉，普遍反對推翻羅訴韋德案的民主黨人就將此事與民眾的不滿、或是國會能否出手干預等議題掛勾。

拜登總統在批評最高法院裁定的聲明中說：「絕對不能讓這個決定成為最終點」；民主黨全國委員會(DNC)等民主黨組織也在聯合聲明上說：「今年的選舉將會決定，殘酷、懲罰性的新限制是否會加諸婦女及家庭之上。」

DNC也與民主黨國會競選委員會(DCCC)等組織聯合架設網站，作為民眾及相關組織向各界發聲捍衛墮胎權益的平台。

最高法院推翻羅訴韋德案的作法不得民心，WSJ日前的民調顯示，68%的民眾不希望最高法院完全推翻羅訴韋德案，只有30%的民眾支持此舉；一名與前總統川普往來的消息人士就向華爾街日報表示，他很擔心此事反而會在選舉前為民主黨人催票。

共和黨人雖為最高法院24日裁定推翻羅訴韋德案喝采，但也擔心衝擊今年的期中選舉。圖...
共和黨人雖為最高法院24日裁定推翻羅訴韋德案喝采，但也擔心衝擊今年的期中選舉。圖為共和黨籍南卡州聯邦眾議員Nancy Mace慶祝在尋求連任的初選中獲勝。(Getty Images)

目前參院的兩黨席次為各50席，民主黨若想立法保障全國性的墮胎權益，需要至少60席才能避免共和黨費力把事拖(Filibuster)冗長辯論的杯葛，或是至少取得51席以討論修正或推翻費力把事拖。

若國會無法出手，墮胎權益的相關法規將成為各州事務；密勒斯維爾大學(Millersville University)政治學者馬丹納(Terry Madonna)表示，這「肯定會」成為州長選舉的焦點，而且最高法院的決定還是會升高此議題的關注度，讓餘波蕩漾到國會選舉。

而在普遍支持推翻羅訴韋德案的共和黨人及其支持者中，一些人認為，經濟終究還是民眾最首要的關注議題；也有人主張，這反而會更加激勵行動力本來就更強的共和黨支持者。

至於如墮胎法規本來就已很寬鬆的內華達州，民眾對此事的關注度可能就會比較低，於是對共和黨籍的前內州檢察長賴克紹(Adam Laxalt)來勢洶洶，面臨艱困連任選戰的民主黨籍聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)可能就不會幫助太大。

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