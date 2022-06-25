羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

已存在近半世紀的保護婦女墮胎權的羅訴韋德案(Roe vs. Wade)，24日終於被保守派大法官 占多數的最高法院推翻，是自2016年至今，美國政壇連續出現的四大轉折點所致。

1.麥康諾阻擋歐巴馬提名 大法官

堅定反墮胎的保守派大法官史卡利亞(Antonin Scalia)2016年去世，似乎終結了保守派推翻羅案的希望；但時任參院多數黨領袖的麥康諾發表聲明，表示不會就時任總統歐巴馬提名的大法官人選舉行聽證和表決，「美國民眾有挑選大法官的發言權，因此大法官席位在新總統選出前不能填補」。

一個月後，歐巴馬總統提名的加蘭德(Merrick Garland)法官雖然曾受到參院共和黨人的稱讚，但麥康諾始終拒絕舉行提名聽證會，導致史卡利亞的接替人選由2016年總統大選的勝者川普 總統提名。

2.川普當選總統後提名保守派人選

川普再2016年當選總統，提名反對墮胎的人選出任大法官，以便支持推翻羅訴韋德案是他的競選政見之一；川普上任後不久提名戈蕯奇(Neil Gorsuch)填補史卡利亞的遺缺。

3.中間派大法官甘迺迪退休

共和黨總統提名的大法官甘迺迪(Anthony M. Kennedy)81歲時宣布退休，但他在羅訴韋德案表決時曾投下支持票。

甘迺迪在墮胎上的態度兩難，他作為天主教徒認為墮胎不道德，但相信憲法保護個人自由，人們有權對自己的生活做出選擇。

但甘迺迪的退休為川普提名卡瓦諾(Brett Kavanaugh)成為接替者鋪平了道路，卡瓦諾的參院聽證以50比48票驚險過關，投下關鍵支持票的蘇珊·柯林斯(Susan Collins)參議員表示，卡瓦諾私下向她保證羅案已成定局，使她感到他不會推翻先前判例。

4.自由派大法官金斯柏去世

自由派大法官魯絲·金斯柏(Ruth Ginsburg)2020年9月18日在與癌症抗爭多年後去時，距總統大選只有六周，部分州已開始提早投票，但參院多數黨領袖麥康諾卻放棄先前的立場，認為川普應立刻提名金斯柏的接替人選。川普提名艾米·巴瑞特(Amy Coney Barrett)，而她認為墮胎不道德，羅訴韋德案是錯誤裁決。