看國會暴亂聽證「想大吼」川普不滿沒人辯護 遷怒麥卡錫

圖為川普與麥卡錫2020年2月在加州出席農民大會。(Getty Images)

知情人士透露，前總統川普 見到調查國會山莊暴亂委員會舉辦聽證會，一再電視實況轉播，證詞大不利於他，已經看得「想對電視大吼」，而國會共和黨 人，尤其眾議員們卻在少數黨領袖麥卡錫授意下，刻意漠視聽證會，讓川普覺得沒人替他辯護，對麥卡錫的惱怒日益升高。

華盛頓郵報23日報導，就在調查委員會舉辦第二場聽證會當天早晨，身為眾院 少數黨領袖的麥卡錫來到華府特區的另一端，親身實踐他對共和黨同儕的訓示：「別管它」。

麥卡錫來到喬治城四季飯店，對聚集在內的金主們演講；知情人士指出，他建議共和黨同僚們多談有助他們在11月期中選舉獲勝的課題，例如在民主黨主政下通膨狂飆、油價迭創新高。

共和黨眾院黨團的中、低層議員大多聽麥卡錫的指示，但川普日益火大，已到想對著電視大吼的程度，他認為自己在國會山莊的盟友沒替他辯護。

川普幾個月來私下說，麥卡錫不派挺川共和黨人參加調查國會山莊暴亂案特別委員會，這項決定犯了錯；現在事態愈來愈明朗，聽證會有助於立案，以川普陰謀推翻2020年總統選舉結果，對他祭出刑事訴訟。

知情人士透露，川普對支持者表示，聽證會舉辦之前、過程中以及事後，「沒人在台上替我辯護」，責任得由麥卡錫一肩扛起。

幾位川普的謀士表示，因為沒有眼線參與委員會，委員會怎麼討論、計畫及分工都不明瞭，所以無法為即將發生的事情做更好準備。

如果共和黨11月取得眾院多數，麥卡錫想獲得川普力挺而當上議長，現在因為豪賭，把挺川人馬全撤出調查委員會，可能得付出高昂代價；共和黨團大多對川普的怒火裝聾作啞，但川普眾院盟友目前對支不支持麥卡錫當議長，都未表態，這批人數目雖不多但很重要，麥卡錫稍有不慎，反應失當，就會與議長一職擦肩而過。

麥卡錫承認自己要獲得議長大位，沒有川普基本盤的支持就沒有把握；知情人士透露，近幾個月他接洽前白宮資深顧問巴農，請他別再鼓吹由川普當眾院議長的想法。

麥卡錫的盟友辯護說，他把共和黨眾議員從調查委員會全撤走，是因為民主黨的議長波洛西拒絕讓挺川大將喬丹及班克斯兩位共和黨籍眾議員參與，因此別無選擇。