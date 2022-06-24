我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

看國會暴亂聽證「想大吼」川普不滿沒人辯護 遷怒麥卡錫

編譯潘勛／綜合23日電
圖為川普與麥卡錫2020年2月在加州出席農民大會。(Getty Images)
圖為川普與麥卡錫2020年2月在加州出席農民大會。(Getty Images)

知情人士透露，前總統川普見到調查國會山莊暴亂委員會舉辦聽證會，一再電視實況轉播，證詞大不利於他，已經看得「想對電視大吼」，而國會共和黨人，尤其眾議員們卻在少數黨領袖麥卡錫授意下，刻意漠視聽證會，讓川普覺得沒人替他辯護，對麥卡錫的惱怒日益升高。

華盛頓郵報23日報導，就在調查委員會舉辦第二場聽證會當天早晨，身為眾院少數黨領袖的麥卡錫來到華府特區的另一端，親身實踐他對共和黨同儕的訓示：「別管它」。

麥卡錫來到喬治城四季飯店，對聚集在內的金主們演講；知情人士指出，他建議共和黨同僚們多談有助他們在11月期中選舉獲勝的課題，例如在民主黨主政下通膨狂飆、油價迭創新高。

共和黨眾院黨團的中、低層議員大多聽麥卡錫的指示，但川普日益火大，已到想對著電視大吼的程度，他認為自己在國會山莊的盟友沒替他辯護。

川普幾個月來私下說，麥卡錫不派挺川共和黨人參加調查國會山莊暴亂案特別委員會，這項決定犯了錯；現在事態愈來愈明朗，聽證會有助於立案，以川普陰謀推翻2020年總統選舉結果，對他祭出刑事訴訟。

知情人士透露，川普對支持者表示，聽證會舉辦之前、過程中以及事後，「沒人在台上替我辯護」，責任得由麥卡錫一肩扛起。

幾位川普的謀士表示，因為沒有眼線參與委員會，委員會怎麼討論、計畫及分工都不明瞭，所以無法為即將發生的事情做更好準備。

如果共和黨11月取得眾院多數，麥卡錫想獲得川普力挺而當上議長，現在因為豪賭，把挺川人馬全撤出調查委員會，可能得付出高昂代價；共和黨團大多對川普的怒火裝聾作啞，但川普眾院盟友目前對支不支持麥卡錫當議長，都未表態，這批人數目雖不多但很重要，麥卡錫稍有不慎，反應失當，就會與議長一職擦肩而過。

麥卡錫承認自己要獲得議長大位，沒有川普基本盤的支持就沒有把握；知情人士透露，近幾個月他接洽前白宮資深顧問巴農，請他別再鼓吹由川普當眾院議長的想法。

麥卡錫的盟友辯護說，他把共和黨眾議員從調查委員會全撤走，是因為民主黨的議長波洛西拒絕讓挺川大將喬丹及班克斯兩位共和黨籍眾議員參與，因此別無選擇。

川普 共和黨 眾院

上一則

國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」

下一則

小學槍擊案 17歲姊為亡妹赴德州議會 哭求限槍

延伸閱讀

扭轉川普政府規定 教部新指引：校園性別歧視可申訴

扭轉川普政府規定 教部新指引：校園性別歧視可申訴
川普時期疫情協調官：白宮掩蓋訊息 要她淡化威脅

川普時期疫情協調官：白宮掩蓋訊息 要她淡化威脅
國會暴動聽證會 揭川普施壓司法部推翻選舉結果

國會暴動聽證會 揭川普施壓司法部推翻選舉結果
川普支持的候選人 喬州受挫 阿州勝出 呈現兩極化

川普支持的候選人 喬州受挫 阿州勝出 呈現兩極化

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

2022-06-18 09:50
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

2022-06-19 11:28

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼