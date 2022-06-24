我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」

編譯郭宣含／綜合23日電
國會暴動調查委員會成員因屢受人身威脅，已獲加強保安措施。圖為多名警員23日在調查委員會舉行的聽證會會場外戒備。(Getty Images)
國會暴動調查委員會成員因屢受人身威脅，已獲加強保安措施。圖為多名警員23日在調查委員會舉行的聽證會會場外戒備。(Getty Images)

根據前總統川普幕僚的證詞，眾院國會暴亂調查委員會23日揭露至少六名共和黨議員的名字，他們因2021年1月6日在多州表決試圖扭轉選舉結果，因此向川普請求特赦，這份名單可能還會增加。

白宮前人事室主任麥恩提(John McEntee)、白宮前副幕僚長卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)、白宮前律師赫許曼(Eric Herschmann)23日透過影音在第五次聽證會中指出，共和黨多名眾議員請求法律保護，其中多數議員也收到該委員會傳票。

白宮前幕僚指出，共和黨聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs ，亞利桑納州)、布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)、蓋茨(Matt Gaetz，佛羅里達州)、高梅特(Louie Gohmert，德州)、瑪潔瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)和培瑞(Scott Perry，賓州)向川普提出特赦請求，因他們協助川普試圖扭轉2020年選舉結果。

這份名單可能會再增加；眾院調查委員公布布魯克斯在國會暴亂隔天寄給聯邦政府官員、名為「特赦」的電郵照，布魯克斯在信中指出，「川普總統叫我寄信給你，此信也是根據蓋茲的要求所寫。」他在信中呼籲川普特赦那些投票反對亞州和賓州選舉人團表決委員會的人。

川普前幕僚指出，畢格斯、布魯克斯、蓋茨、高梅特、培瑞和格林都有請求特赦的意願；哈欽森表示，聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)曾詢問白宮是否要特赦國會議員，但從未向她提出要求。

該調查委員會也公布一段哈欽森的影片，其中指出蓋茲和布魯克斯「均提議地毯式特赦」(blanket pardon)一眾國會成員，這些人曾參與2020年12月21日疑似討論推翻2020年總統選舉的會議；哈欽森指出，他們也建議「預先特赦」多名未參與該會議的其他成員。

哈欽森指出，蓋茲自己不斷提出特赦建議，從2020年12月初便開始這麼做，但哈欽森不明所以。

哈欽森指出，格林並未親自聯繫她，但聽說格林向白宮法律顧問辦公室(Office of White House Counsel)詢問特赦事宜。

培瑞先前否認曾要求特赦，格林則反駁哈欽森的證詞，但未直接否認曾提出特赦請求。

川普 白宮 眾議員

上一則

助川普推翻大選 前司法部官員克拉克住家遭搜查

下一則

看國會暴亂聽證「想大吼」川普不滿沒人辯護 遷怒麥卡錫

延伸閱讀

扭轉川普政府規定 教部新指引：校園性別歧視可申訴

扭轉川普政府規定 教部新指引：校園性別歧視可申訴
川普時期疫情協調官：白宮掩蓋訊息 要她淡化威脅

川普時期疫情協調官：白宮掩蓋訊息 要她淡化威脅
國會暴動聽證會 揭川普施壓司法部推翻選舉結果

國會暴動聽證會 揭川普施壓司法部推翻選舉結果
川普支持的候選人 喬州受挫 阿州勝出 呈現兩極化

川普支持的候選人 喬州受挫 阿州勝出 呈現兩極化

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

2022-06-18 09:50
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

2022-06-19 11:28

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼