國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」

國會暴動調查委員會成員因屢受人身威脅，已獲加強保安措施。圖為多名警員23日在調查委員會舉行的聽證會會場外戒備。(Getty Images)

根據前總統川普 幕僚的證詞，眾院國會暴亂調查委員會23日揭露至少六名共和黨議員的名字，他們因2021年1月6日在多州表決試圖扭轉選舉結果，因此向川普請求特赦，這份名單可能還會增加。

白宮 前人事室主任麥恩提(John McEntee)、白宮前副幕僚長卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)、白宮前律師赫許曼(Eric Herschmann)23日透過影音在第五次聽證會中指出，共和黨多名眾議員 請求法律保護，其中多數議員也收到該委員會傳票。

白宮前幕僚指出，共和黨聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs ，亞利桑納州)、布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)、蓋茨(Matt Gaetz，佛羅里達州)、高梅特(Louie Gohmert，德州)、瑪潔瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)和培瑞(Scott Perry，賓州)向川普提出特赦請求，因他們協助川普試圖扭轉2020年選舉結果。

這份名單可能會再增加；眾院調查委員公布布魯克斯在國會暴亂隔天寄給聯邦政府官員、名為「特赦」的電郵照，布魯克斯在信中指出，「川普總統叫我寄信給你，此信也是根據蓋茲的要求所寫。」他在信中呼籲川普特赦那些投票反對亞州和賓州選舉人團表決委員會的人。

川普前幕僚指出，畢格斯、布魯克斯、蓋茨、高梅特、培瑞和格林都有請求特赦的意願；哈欽森表示，聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)曾詢問白宮是否要特赦國會議員，但從未向她提出要求。

該調查委員會也公布一段哈欽森的影片，其中指出蓋茲和布魯克斯「均提議地毯式特赦」(blanket pardon)一眾國會成員，這些人曾參與2020年12月21日疑似討論推翻2020年總統選舉的會議；哈欽森指出，他們也建議「預先特赦」多名未參與該會議的其他成員。

哈欽森指出，蓋茲自己不斷提出特赦建議，從2020年12月初便開始這麼做，但哈欽森不明所以。

哈欽森指出，格林並未親自聯繫她，但聽說格林向白宮法律顧問辦公室(Office of White House Counsel)詢問特赦事宜。

培瑞先前否認曾要求特赦，格林則反駁哈欽森的證詞，但未直接否認曾提出特赦請求。