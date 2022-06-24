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國會暴亂第5場聽證 聚焦川普挾司法部當「翻盤武器」

記者顏伶如、編譯孫梁／綜合報導
三位川普時期的司法部高官23日在國會眾院調查去年1月6日暴動事件的聽證會上作證，中為時任代理司法部長羅森。(Getty Images)
三位川普時期的司法部高官23日在國會眾院調查去年1月6日暴動事件的聽證會上作證，中為時任代理司法部長羅森。(Getty Images)

國會眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會23日舉行第五場聽證會，聚焦前總統川普企圖把司法部當成武器，希望任期尾聲最後時刻讓推翻2020年總統大選結果且持續掌政的計謀得逞。

川普任期尾聲的代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)、司法部副部長唐納修(Richard Donoghue)以及司法部法務顧問辦公室(Office of Legal Counsel)主任恩格爾(Steven Engel)都在23日聽證會上作證。

要求查扣投票設備

他們表示，由於沒有證據顯示大選存在廣泛的選舉詐騙行為，因此他們對川普的所有要求都置之不理，並聯合抗拒川普用願意協助推翻選舉結果的低階官員取代高官的意圖。

有線電視新聞網(CNN)先前報導，川普曾向司法部與國土安全部施壓，要求查扣投票機；羅森在聽證會上證實，從來不曾對川普說過國土安全部有權查扣投票機。

前總統川普對調查國會山莊暴動委員會舉辦公聽會，證詞大不利於他，而國會共和黨人又不...
前總統川普對調查國會山莊暴動委員會舉辦公聽會，證詞大不利於他，而國會共和黨人又不替他辯護，十分惱怒。(路透)

考慮換掉司法部長

聽證會上也提到白宮2020年12月的一次會議，川普在會上考慮解除羅森的代理司法部長職務，以司法部助理部長克拉克(Jeffrey Clark)取而代之，因為克拉克願意利用司法部的權力，鼓勵部分州改變川普的敗選結果。但川普在得知如果以克拉克取代羅森出任代部長，司法部的大批官員將辭職後，羅森才沒被解職。

眾院的挺川派共和黨籍國會議員如何與川普推翻選舉結果的計畫呼應，內幕細節在23日聽證會陸續浮上檯面。

共和黨籍賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)成了調查委員會在聽證會上的焦點人物；透過培瑞2020年12月從中穿梭，克拉克得以與白宮搭上線；2021年1月6日國會暴動發生前三天，克拉克曾帶著聲稱足以推翻大選結果的資料，前往白宮當面呈報給前總統川普，要求川普直接任命他出任司法部長。

這場聽證會由調查委員會成員、共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)主持；金辛格已宣布任期屆滿便將退休。

川普 司法部 白宮

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