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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

過去2年433起大型槍案 逾半警未到場已結束

編譯柯立偉／綜合22日電
德州羅布小學槍擊慘案中遇害學生的家長及該校教職員工，已採取措施，擬追究製造兇手持以犯案的AR-15型半自動步槍的槍廠責任。圖為上月24日案發當天，家長焦急地在校外等消息。(路透)
德州羅布小學槍擊慘案中遇害學生的家長及該校教職員工，已採取措施，擬追究製造兇手持以犯案的AR-15型半自動步槍的槍廠責任。圖為上月24日案發當天，家長焦急地在校外等消息。(路透)

紐約時報報導，過去兩年中全美發生433宗大型槍擊案，其中249宗在警方趕抵現場前就已結束；因此警察在槍擊案中究竟應扮演什麼角色，以及採取哪些措施才能有效干預，成為相當重要的研究課題。

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)的方法很直觀，他直言阻止壞人最好的辦法就是「武裝好人」，但學界普遍認為這種說法不對；不是因為學界反對擁槍權，而是從統計數據來看，大部分阻止槍手繼續開槍的人，是槍手自己。

▼濫射迫國會達成控槍法案 真的一大步嗎

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

阿拉巴馬州大學(Alabama University)教授蘭克福德(Adam Lankford)說：「有的時候確實有些勇敢的在場人員會出手干預並成功壓制，但更多時候其實是槍手自己阻止自己；因此，克魯茲所謂『武裝好人』的說法不完全正確，因為統計顯示，約有一半的槍擊案中，槍手會自殺或逃跑。」

何況，其實「武裝好人」以對抗槍手立意雖好，但實際統計數據中這種案例卻不多見；兩年中433起槍案中只有22起是被現場人員武裝阻止，其中10起案件阻止槍手的人，都是保全人員或剛好下班路過的警察；因此蘭克福德說：「實際數據顯示，武裝公民能夠成功當上『好萊塢式槍擊槍手』的英雄時刻極為罕見。」

另方面，警方所需反應時間也是無法及時阻止悲劇的硬傷；據統計，全美各地警方平均約需三分鐘才能從警局趕抵現場；但即便警方在「數秒內」抵達，如果槍手熟悉武器系統操作，仍可能在短時間內造成大量傷亡。

德州州立大學(Texas State University)警報研究中心(ALERRT Center)主任馬丁戴爾(Hunter Martaindale)教授就說：「就算警察只需一分鐘就能到現場，如果槍手本身就很懂武器，並且槍法精準，仍可能在短時間內造成大量現場人員死亡。」

槍擊 警察 德州

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